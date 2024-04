Atlético abre venda de ingressos para primeiro jogo em casa pela Libertadores; veja preços (Torcida do Atlético)

Já tem ingresso disponível para o primeiro jogo do Atlético nesta Libertadores em casa. A pré-venda abriu neste sábado (6/4). O Galo recebe o Rosario Central na Arena MRV pelo Grupo G na próxima quarta-feira (10/4), às 20h.

Segundo o clube, todos os sócios adimplentes têm direito a comprar um ingresso na pré-venda, com acesso priorizado conforme planos. Sócios Forte e Vingador, GNV Preto e Internacional já podem adquirir os bilhetes.

A partir das 17h deste sábado, será a vez dos sócios GNV Prata. Às 18h, as vendas abrem para os sócios GNV Branco e Clubes. Já às 19h, os ingressos ficam disponíveis para os sócios Arena MRV.

A venda geral e de adicionais para sócios será a partir das 20h deste sábado até o intervalo da partida. Na terça-feira (9/4), quem desejar comprar o ingresso na bilheteria poderá adquirir os bilhetes das 11h às 18h, sem desconto.

Vale lembrar que os ingressos do GNV Kids devem ser retirados junto aos ingressos do sócio titular sob disponibilidade de setor.

Atlético x Rosario Central: preços dos ingressos

Veja valores dos ingressos e setores disponíveis para a torcida do Atlético:

Brahma Norte (Portão 4)

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 98,10

GNV Preto: R$ 114,45

GNV Prata: R$ 147,15

GNV Branco / GNV Clubes: R$ 163,50

Inteira: R$ 327,00

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 82,20

GNV Preto: R$ 95,90

GNV Prata: R$ 123,30

GNV Branco / GNV Clubes: R$ 137,00

Inteira: R$ 274,00

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 181,80

GNV Preto: R$ 212,10

GNV Prata: R$ 272,70

GNV Branco / GNV Clubes: R$ 303,00

Inteira: R$ 606,00

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 211,80

GNV Preto: R$ 247,10

GNV Prata: R$ 317,70

GNV Branco / GNV Clubes: R$ 353,00

Inteira: R$ 706,00

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 114,30

GNV Preto: R$ 133,35

GNV Prata: R$ 171,45

GNV Branco / GNV Clubes: R$ 190,50

Inteira: R$ 381,00

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 64,50

GNV Preto: R$ 75,25

GNV Prata: R$ 96,75

GNV Branco / GNV Clubes: R$ 107,50

Inteira: R$ 215,00

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 50,10

GNV Preto: R$ 58,45

GNV Prata: R$ 75,15

GNV Branco / GNV Clubes: R$ 83,50

Inteira: R$ 167,00

Veja valores dos ingressos e setor disponível para a torcida visitante:

Endereço para compra: ingressos.galonaveia.com.br

ingressos.galonaveia.com.br Início: 6/4 (16h) – O e-Ticket só estará disponível no site 6h antes da partida

6/4 (16h) – O e-Ticket só estará disponível no site 6h antes da partida Acesso: Portão 19

Portão 19 Setor: Inter Norte

Inter Norte Preço: Inteira: R$ 194,00 / Meia: R$ 97,00

Informações adicionais

O Atlético divulgou informações adicionais sobre a venda de ingressos. Confira:

Ingressos adicionais: Será permitida a venda de quatro ingressos adicionais por sócio, mediante a disponibilidade. Atenção: ao atribuir o ingresso para terceiros, é necessário que esse torcedor complete o seu cadastro no site de ingressos, em seguida, faça o download do Super App do Galo e realize o vínculo na aba “ingressos”, com o mesmo login do cadastro do site.

Solidariedade: Quem comprar ingresso ou resgatar cadeira cativa livre pode ajudar o Instituto Galo com doações no ato da compra. São três valores disponíveis: 2, 5 e 10 reais. Com a contribuição, além de ajudar o IG a transformar milhares de vidas, você automaticamente participa de sorteios especiais.

Informações sobre meia-entrada: É vendido apenas um ingresso de meia entrada por documento, mediante apresentação dos documentos exigidos no ato da compra e na entrada ao estádio. Para estudantes: Carteira de Identidade e identidade estudantil. Para menores de 12 anos: Carteira de Identidade ou Certidão de Nascimento.

Retirada de ingressos: NÃO haverá retirada física de ingressos; o torcedor deverá acessar seu ingresso obrigatoriamente em formato digital no smartphone.

Retirada de gratuidades infantis:

A retirada de gratuidades infantis garantidas por Lei será realizada na Arena MRV (Rua Cristina Maria de Assis, 202 – Califórnia) no dia 09/04 (terça-feira) das 11h às 18h, mediante a disponibilidade.

A retirada poderá ser feita somente pelo pai ou responsável legal do menor de 12 anos mediante apresentação de documento de identidade do pai/ responsável (Documento Original ou Cópia Autenticada) e documento de identidade ou certidão de nascimento de menor. (Documento Original ou Cópia Autenticada)

Atenção: é obrigatório que o documento do menor de 12 anos tenha o CPF do menor e que o responsável porte um ingresso válido para o mesmo setor da gratuidade a ser retirada.

