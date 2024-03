Atacante cita brincadeira de Neymar com Jorge Jesus: ‘Quer ensinar o padre a rezar a missa?’ (Jorge Jesus conversa com Neymar durante partida do Al-Hilal )

O atacante Michael, do Al Hilal, da Arábia Saudita, contou uma história divertida envolvendo o craque Neymar e o técnico Jorge Jesus. Em um treinamento, o português queria ensinar o brasileiro a bater pênalti e ouviu uma resposta inusitada.

"O Mister às vezes sai da casinha, ele é muito engraçado, tem horas que ele brinca e não parece o mesmo cara que dá dura na gente. Neymar tinha perdido um pênalti antes e Jesus falou: "Ney, eu vou te ensinar a marcar um penal". Neymar fez o pênalti e falou: "Quer ensinar o padre a rezar a missa? Só vou perder pênalti quando eu quiser", mas tudo na brincadeira, na resenha. Quem estava ao lado ria muito", contou Michael, no programa do Benja na CNN.

"Tive oportunidade, louvo a Deus por ela, de conhecer o Ney e trabalhar com ele. Todas as vezes que ele vem treinar com a gente, sempre foi trabalhador, nunca vi reclamar de nada. Foi muito fácil lidar com ele, pela energia, pelo astral, pela pessoa que ele é, foi muito tranquilo. Nunca o vi desmerecer ninguém, com o tamanho que ele é, nunca vi faltar respeito com ngm, nem contestar nada. Sempre trabalhou, focado, e dando conselho em campo", afirmou.

Elogio a Jorge Jesus

Michael também elogiou o treinador português. "Jorge Jesus é um cara maravilhoso. Não só como treinador, mas como ser humano é incrível. Sempre quer ganhar. Ele dá essa motivação de sempre querer ganhar. É como pai, amigo, irmão. Ele sabe dividir essa relação. Uma hora o Jorge pessoa, com experiência de vida, e o Jorge treinador, que ajuda a equipe e trabalhar", completou.

