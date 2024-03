Torcedores do Cruzeiro reagem ao retorno de Marcelo Moreno: ‘Gratidão’ (Marcelo Moreno acumula 142 jogos pelo Cruzeiro, divididos em três passagens)

Os torcedores do Cruzeiro reagiram com entusiasmo ao retorno do atacante Marcelo Moreno, anunciado pelo clube celeste nesta quarta-feira (13/3). O jogador de 36 anos assinou contrato até o fim do Campeonato Mineiro para realizar a sua partida de despedida do futebol.

O boliviano é ídolo da Raposa. Ele soma 142 partidas pela equipe celeste, divididas em três passagens: entre 2007 e 2008, em 2014 e entre 2020 e 2021.

Quando voltou ao clube em 2020, Moreno resolveu tenta ajudar no resgate da Raposa, que estava na Série B do Campeonato Brasileiro. Muitos torcedores ainda guardam gratidão por este gesto.

Marcelo Moreno foi o artilheiro do Cruzeiro no título do Campeonato Brasileiro de 2014 – o único troféu que ele levantou pelo time. Ele fez 15 gols na competição.

No total, o centroavante marcou 52 gols e deu cinco assistências com a camisa da Raposa.

Veja os comentários dos torcedores nas redes sociais

Boa @Cruzeiro

Esse cara é ídolo!

Ídolo por tudo q fez dentro e fora de campo, mostrando q o sentimento pelo Cruzeiro é verdadeiro!

Q venha, se condicione e jogue para se despedir, pq este merece

Moreno é sem palavras!!!! — Thiago Souza (@thiaguimsouza28) March 13, 2024

E aí torcedor, vocês são a favor de uma camisa especial pra apresentação ou vocês gostariam da pintada do Moreno de novo? — kevinho (@kfelipeo) March 13, 2024

O que eu tô feliz não é brincadeira! Moreno foi o primeiro jogador do Cruzeiro que eu me encantei, meu avô me ensinou a amar o Moreno na mesma sintonia que eu amo o Cruzeiro.

Não tinha outra opção, tinha que ser aqui, Moreno é ídolo demais! Bem vindo de volta flecheiro ???? — Vitória (@mariinhovii) March 13, 2024

Flecheiro, pra mim vc está no top 10 da história! Além da entrega fora do comum em campo vc nos deu as mãos quando mais precisávamos! (Pra quem não sabe ele emprestou 25 milhões ao CEC). Sinto uma mistura de devoção e gratidão por vc! Nunca sairá da história! Meus netos saberão… — O CRUZEIRÃO DA NAÇÃO (@MaiorDeMinas0) March 13, 2024

Demonstrar gratidão ao Marcelo Moreno foi uma das melhores coisas da diretoria, parabéns. — William (@williambhz79) March 13, 2024

Todo respeito, carinho e gratidão pelo Marcelo Moreno, por tudo que fez pelo Cruzeiro, dentro e fora de campo! Obrigado Flecheiro — Marcos Vinicius (@_MViniciuZ_) March 13, 2024

Um dos maiores ídolos do Clube, sempre apoiou nosso clube e torceu como nunca, no pior momento da história esteve disposto a ajudar de todas as formas. TERÁ A DESPEDIDA QUE MERECE, SEJA BEM VINDO ÍDOLO — Bonilla (@HEC7ORPAIVA) March 13, 2024

Bem vindo de volta Flecheiro pic.twitter.com/wuIfCj8RJ8 — Poly Cruzeirense (@Poyy025) March 13, 2024

além de decisivo nas melhores fases, abriu mão de um caminhão de grana e voltou pra cá quando ninguém queria vir

ficou roendo o osso na pior época da história e emprestando dinheiro pro clube não ir à falência



merece todas as homenagens e respeito

bem vindo de volta, ídolo! — guerra (@guerrilhand0) March 13, 2024

torcida tem que ser mt grata a esse camarada, cara tirou dinheiro do próprio bolso pra ajudar o clube. — Viúva do Arrasca (@Cbabi_07) March 13, 2024

Meu Deus, tô tão emocionada — fer (@FerHermsdorff) March 13, 2024

