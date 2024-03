Arena MRV, do Atlético, ganha prêmio de melhor estádio de 2023 (Torcedores do Atlético na entrada para a esplanada da Arena MRV)

A Arena MRV, do Atlético, ganhou o prêmio de melhor estádio de 2023. A premiação foi realizada pelo site especializado Stadium Database, da Alemanha, e teve votação popular.

“Foram 12.073 de vocês que contribuíram para os resultados deste ano. A Arena do Atlético Mineiro, com 25.515 pontos, ficou ligeiramente à frente do BBBank Wildpark [do Karlsruher SC], da Alemanha, que terminou em segundo lugar com mais de 3.000 pontos atrás da instalação brasileira”, informou a organização do prêmio.

“Inspirada nas cores do clube (alvinegro, com listras brancas e pretas), a nova arena é o primeiro estádio projetado por Bernardo Farkasvölgyi, arquiteto local e grande torcedor do Galo. Antes de projetar, visitou diversos estádios no Brasil e na Europa. Seus elogios à Allianz Arena, do Bayern, parecem bastante visíveis quando se trata da Arena MRV, embora ainda seja um edifício original”, acrescentou o Stadium Database.

Votação de melhor estádio do ano

A Arena MRV foi a única representante brasileira e sul-americana da premiação promovida pelo site alemão neste ano.

O estádio do Galo teve 35 concorrentes na categoria decidida por voto popular.

A Arena MRV é o terceiro estádio brasileiro a conquistar a premiação concedida pelo site especializado. A Arena do Grêmio, em 2010, e o Allianz Parque, do Palmeiras, em 2014, venceram na mesma categoria.