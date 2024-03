Filho de ex-diretor do Atlético assina contrato com gigante da Série A

Filho de ex-diretor do Atlético assina contrato com gigante da Série A (Rodrigo Caetano, em imagem do vestiário em São João del-Rei)

O Botafogo anunciou a contratação do atacante Martin Caetano, de 16 anos. Ele é filho do diretor de seleções da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rodrigo Caetano.

Rodrigo Caetano deixou o Atlético neste ano para assinar com a CBF. Quando ainda estava em Minas Gerais com a família, Martin vestiu as camisas de Betim e América.

Rodrigo Caetano participou da assinatura de contrato do filho ao lado de Tiago Gomes, gerente da base do Botafogo.

Reforço na base!



Botafogo firma contrato de formação com Martin Caetano; O atacante de 16 anos assinou seu vínculo na presença do Gerente Futebol de Base do Alvinegro Tiano Gomes e do seu pai Rodrigo Caetano, atual Diretor de Seleções da CBF.



Bem-vindo e sorte no Glorioso,… pic.twitter.com/tdLDu4UBg4 — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 12, 2024

Rodrigo Caetano no Atlético

Rodrigo Caetano assumiu o cargo de diretor de seleções da CBF após pouco mais de três anos à frente do futebol do Atlético. Pelo clube, o profissional conquistou três Campeonatos Mineiros (2021 a 2023), um Campeonato Brasileiro (2021), uma Copa do Brasil (2021) e uma Supercopa do Brasil (2022).

Saída de Belo Horizonte

O diretor disse que a família ficou triste com a saída de Belo Horizonte e a mudança para o Rio de Janeiro.

“Para mim, está sendo difícil. Ainda. Minha família já está no Rio, porque os pequenos têm que estudar. Mas… Foram… Foram bem chateados. Tristes. Mas eu, como pai, tenho que dizer para eles: ‘Tenha calma, filho. É por um período’. Depois, quem sabe a gente volta? Porque marcou muito”, revelou.

Além de Martin, Caetano tem outros dois filhos com a esposa Fernanda: Levir, de 9 anos, e Bento, de 8.

