crédito: No Ataque - Atlético

Ex-Atlético, Sampaoli é detonado por ex-jogador argentino: ‘Nunca estávamos calmos’ (Sampaoli, ex-treinador de Atlético, Flamengo e Santos)

O trabalho do técnico Jorge Sampaoli na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, foi criticado pelo ex-volante Lucas Biglia. A Seleção Argentina viveu problemas internos e foi eliminada para a França nas oitavas de final.

Sampaoli não conseguiu administrar bem as questões extracampo e não tinha boa relação com jogadores.

Em entrevista ao La Nación, Biglia revelou que o treinador tinha problemas com uma integrante da AFA.

“Havia instabilidade antes da Copa do Mundo… Dizia-se que Sampaoli tinha tido problemas com uma garota que era funcionária da AFA e até dentro da concentração na Rússia, tínhamos pessoas que diziam: ‘Eu estou me candidatando para dirigir o time”, disse.

“M* aqui, m* ali. Nunca estávamos calmos. E o que aconteceu aconteceu: fomos um desastre”, desabafou o ex-jogador.

Biglia criticou as escolhas de Sampaoli durante a Copa do Mundo. “Se tivéssemos montado o time, você acha que contra a França deixaríamos Kun Aguero e Higuaín no banco?”, disse.

A notícia Ex-Atlético, Sampaoli é detonado por ex-jogador argentino: ‘Nunca estávamos calmos’ foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.