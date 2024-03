Ingressos de América x Atlético pela semifinal do Mineiro: como comprar, preços e mais (América e Atlético decidem a semifinal do Mineiro)

América e Atlético se enfrentam no domingo (17/3), às 19h, no Independência, no jogo de volta pela semifinal do Campeonato Mineiro. Saiba os preços e como comprar ingressos para o clássico.

A partida de ida terminou 2 a 0 para o Atlético, na Arena MRV. Para se classificar à final, o América precisa vencer por dois gols de diferença. Isso porque a equipe fez melhor campanha na primeira fase em relação ao alvinegro.

América x Atlético: como comprar ingressos

A venda de ingressos para a torcida americana começa nesta quarta-feira (13/3), a partir das 10h. Os preços variam de R$ 16 a R$ 180.

A venda inicial será para o Sócio Onda Verde, enquanto a venda física, na Loja Oficial do Clube, começará na quinta-feira (14/3), também a partir das 10h. O torcedor poderá garantir o ingresso pelo link.

Além do ingresso já garantido nos jogos em casa, os Sócios Onda Verde terão direito ao desconto de 80% na compra de até dois ingressos.

Para a torcida do Atlético

A comercialização para a torcida atleticana começa na sexta-feira (15/3), de forma online, por link que ainda será divulgado.

As entradas custarão de R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia) para o setor Cadeira Ismênia (acesso via portão 10). O setor Especial Ismênia (inferior) será ocupado por alguns convidados do Atlético.

A torcida do Atlético terá direito a 1.900 ingressos no Independência, mesma quantidade que o América usufruiu na partida de ida, na Arena MRV.

América x Atlético: detalhes da venda de ingresso

Setor Especial Pitangui – Portão 03

Inteira: R$ 180,00

Meia: R$ 90,00

Inteira Sócio Onda Verde: R$ 36,00

Meia Sócio Onda Verde: R$ 18,00

Setor Especial Minas – Portão 06

Inteira: R$ 160,00

Meia: R$ 80,00

Inteira Sócio Onda Verde: R$ 32,00

Meia Sócio Onda Verde: R$ 16,00

