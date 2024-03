Menin avalia cobranças por reforços: ‘O Atlético não pode contratar qualquer coisa’ (Rubens Menin, um dos sócios da SAF do Atlético)

“O Atlético não pode contratar qualquer coisa”: assim, o empresário Rubens Menin comentou as cobranças de boa parte da torcida do Galo por novos reforços. Um dos investidores da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do clube alvinegro, o empreendedor foi o último convidado do programa EM Minas, apresentado pelo jornalista Benny Cohen na TV Alterosa.

Em diferentes momentos do bate-papo, Menin demonstrou confiança no elenco do Atlético para 2024. O empresário assegurou que uma das premissas da SAF do Galo é ter um time competitivo.

“Esse aqui é o segredo, porque no futebol a gente vive de resultado. Um time que não tem resultado, a empresa que não tem resultado acaba. Então, a gente sabe que o Atlético tem que ter resultado. De um lado, a gente garantiu, é uma das premissas da SAF que tenha um orçamento no futebol. Que tenha um time competitivo como a gente tem hoje.” Rubens Menin, empresário atleticano, ao EM Minas

Em resposta à outra pergunta, o investidor comentou a pressão de parte da torcida por mais movimentações no mercado da bola. Na janela que se encerrou no último dia 7, o Atlético concretizou as contratações do meio-campista Gustavo Scarpa e do atacante Brahian Palacios. O meia-atacante Bernard, ídolo do clube, retornará somente no segundo semestre.

“O Atlético não pode contratar qualquer coisa. ‘Ah, tem que contratar’. Mas trocar seis por meia dúzia não dá. Tem que vir alguém que faça diferença. Isso não é assim, igual varinha de condão: ‘Eu quero um’. Tem que procurar, com inteligência, etc. Igual foi feito com o Bernard agora, que a gente conseguiu. Então, é um negócio que a gente quer trazer mais um ou dois [até o fim do ano], mas que faça a diferença”, argumentou.

“O Atlético tem uma base que está aí há muito tempo e trouxemos novos. Trouxemos aí o Paulinho, que foi uma revelação do ano passado. Bernard está chegando. Então, tem muita coisa acontecendo”, acrescentou Menin.

Aniversariante nesta terça-feira (12/3), Rubens Menin foi parabenizado pelo Atlético nas redes sociais. Nos comentários, diversos torcedores voltaram a cobrar por novos reforços.

Rubens Menin, um dos sócios da SAF do Atlético (foto: Lucas Bretas/No Ataque)

LEIA TAMBÉM: Menin passa SAF do Atlético a limpo no EM Minas; leia a entrevista

Novo(s) reforço(s) no Atlético?

Mesmo com o encerramento recente da janela, os clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro podem aproveitar brechas no Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para fechar novos reforços. Uma cláusula do documento permite contratações além do prazo estabelecido, entre 1° e 19 de abril.

Esses clubes podem acertar transações de atletas que foram inscritos em qualquer campeonato estadual no primeiro trimestre. Além disso, há a possibilidade de realizar transferências de jogadores que estão fora do país, desde que o último contrato do atleta tenha se encerrado dentro do último prazo de registros – ou seja, até 7 de março.

Um dos nomes em uma dessas condições é o meia-atacante Robert Santos, de 20 anos, que disputa o Campeonato Mineiro e a Copa do Brasil pelo Athletic. O Galo é um dos interessados na contratação do atleta, que já teve passagem pela base do Palmeiras e pelo futebol português.

A notícia Menin avalia cobranças por reforços: ‘O Atlético não pode contratar qualquer coisa’ foi publicada primeiro no No Ataque por Lucas Bretas.