João Victor Pena

Ativa no mercado, a diretoria do Cruzeiro já fechou com seis reforços para 2024: um goleiro, um zagueiro, um volante e três atacantes. A intenção do clube celeste é incentivar a disputa por posições no elenco e opções em cada setor do campo. Notícia positiva para o técnico Nicolás Larcamón, que terá quatro competições pela frente na temporada.



Chegaram à Raposa o goleiro Léo Aragão, o zagueiro Zé Ivaldo, o volante Lucas Romero, o ponta Gabriel Veron e os centroavantes Rafa Silva e Juan Dinenno. Eles compõem o grupo que jogará Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana.



O goleiro Léo Aragão, de 21 anos, chega à Toca da Raposa após passagem pelo Bragantino. Ele é a terceira opção para a posição, atrás do titular Rafael Cabral e do reserva imediato Anderson.



Zé Ivaldo, que teve boa participação no time de 2022 que subiu para a Série A, deve iniciar o Estadual como titular da defesa celeste. A disputa por vagas dependerá do esquema tático adotado por Larcamón, que variou entre dois e três zagueiros em seus trabalhos anteriores. O time tem outros quatro nomes para o setor, Neris, Lucas Oliveira, João Marcelo e Ruan Santos.



No meio-campo, inicialmente, Lucas Romero briga por espaço com Ramiro e Filipe Machado. O primeiro volante escolhido por Larcamón deverá atuar ao lado de Lucas Silva. Esse cenário pode mudar caso os gestores do clube continuem em busca de novos atletas para o setor.



Com a venda de Bruno Rodrigues para o Palmeiras, o lado esquerdo do ataque celeste ganhou outro nome: Gabriel Veron. O jovem chega com a expectativa de retomar o bom futebol mostrado na equipe paulista e se tornar titular. Os principais rivais no setor são Arthur Gomes e Wesley. Há atletas da base que fazem a função, mas correm por fora na briga por espaço.

Dinenno e Rafa Silva

O Cruzeiro terminou 2023 sem centroavantes no time e no banco de reservas. Rafael Elias, o Papagaio, estava sem espaço na equipe, e Gilberto foi afastado por causa de problemas comportamentais. A permanência da dupla para 2024 ainda não está garantida.



Recém-contratados, Juan Dinenno e Rafa Silva são as principais apostas do Cruzeiro para a linha de frente. Os jogadores lutam entre si pelo posto de homem-gol nos 11 iniciais de Larcamón.



Jogo pela Copinha

O Cruzeiro encerra hoje sua participação na primeira fase da 54ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe enfrenta o União Mogi, no Nogueirão, em Mogi das Cruzes, a partir das 17h30, com transmissão exclusiva dos canais SporTV.



Após estrear com vitória por 1 a 0 sobre o Capital, do Tocantins, a equipe mineira tropeçou na competição. A Raposa empatou com o Novo Mutum por 1 a 1, no fim de semana, e perdeu a chance de encaminhar a classificação.



Agora, chega na última rodada precisando vencer e torcer para um tropeço do líder Nova Mutum, que soma os mesmos quatro pontos, mas leva vantagem no saldo de gols – dois contra um. Em caso de vitória mato-grossense, a Raposa teria de vencer e ultrapassar o rival no saldo.



Se terminar a primeira fase na segunda posição, o time mineiro dependerá dos resultados dos outros grupos. Isso porque, pelo regulamento da Copinha, além dos líderes de cada chave, se classificam os oito melhores segundos colocados.

Giro esportivo

Coelho e Raposa

Relações abaladas

A negociação frustrada de América e Cruzeiro pelo meio-campista Martínez mexeu com a relação entre América e Cruzeiro. Presidente da associação do Coelho, Alencar da Silveira Júnior criticou a postura da Raposa nas tratativas e a falta de investimento de Ronaldo Nazário (foto), gestor da SAF celeste. Em entrevista à reportagem, ontem, o dirigente do Coelho afirmou que “a única pessoa que tem dinheiro no Cruzeiro” é o empresário Pedro Lourenço, patrocinador do clube. No domingo, o Coelho confirmou o encerramento das negociações com o clube celeste. Responsável direto pelas conversas, o presidente da SAF americana, Marcus Salum, classificou a oferta da Raposa de R$ 3 milhões como ‘pífia’. “O Cruzeiro fica cheio de frescuras. Vai comprar, não vai (o Martínez). O que eu vejo é o seguinte: quem tem dinheiro no Cruzeiro é o Pedro Lourenço. Se não fosse a torcida do Cruzeiro segurar no ano passado… Os caras não colocaram dinheiro na SAF”, disparou Alencar.



Supercopa do Brasil

Mineirão deve receber jogão

O Gigante da Pampulha deve ser o palco da Supercopa do Brasil de 2024 no dia 3 de fevereiro, um sábado. O confronto, entre o campeão do Brasileirão de 2023 e vencedor da Copa do Brasil do ano passado será entre Palmeiras e São Paulo. A informação foi divulgada inicialmente pelo site ge.globo. Uma fonte ligada ao Mineirão confirmou à reportagem que negocia a questão com o consórcio que administra o estádio. De acordo com o ge, o Mineirão não foi a primeira escolha da CBF. As principais opções eram o Maracanã, o Mané Garrincha e o Parque do Sabiá. Se o confronto da Supercopa do Brasil ocorrer em BH, o fim de semana será agitado. No dia 4 de fevereiro, será disputado o primeiro clássico do ano entre Atlético e Cruzeiro, na Arena MRV, pelo Estadual.



Flamengo

De La Cruz



De La Cruz, ex-River Plate, chegou ao Rio de Janeiro ontem para reforçar o Flamengo. "Muitas expectativas. Estou muito contente. Tinha muita vontade de chegar aqui no Brasil e encontrar a torcida, a comissão e os companheiros", disse o jogador à FlaTV, que custou R$ 77 milhões. Dezenas de torcedores aguardavam o uruguaio, que desembarcou no Rio um dia depois da reapresentação do elenco. De La Cruz foi recebido por Marcos Braz, vice de Futebol, e Bruno Spindel, diretor de futebol. "Tínhamos outras propostas, mas decidimos desembarcar aqui, fazer parte de um projeto de uma equipe tão grande como o Flamengo. Falei com eles [Arrascaeta e Varela] e foi o pontapé final para tomar a decisão", comentou De La Cruz.