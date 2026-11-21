Quando as águas do Arno baixaram, frades e técnicos peneiraram a lama no antigo refeitório de Santa Croce, em Florença. Procuravam fragmentos da pintura de Cimabue. A água chegou a cerca de cinco metros no salão, que havia sido transformado em museu. O crucifixo continuava preso à parede, mas a madeira encharcada perdera parte da tinta. No rosto, no peito e nas pernas de Cristo, faltavam trechos inteiros da pintura.



O crucifixo mede 4,33 metros de altura e 3,90 de largura. Cimabue, nome pelo qual ficou conhecido o pintor florentino Cenni di Pepo, usou têmpera e ouro sobre madeira para criar a obra antes de 1288. Nela, Cristo tem os olhos fechados, a cabeça caída sobre o ombro direito e o tronco curvado sob o próprio peso. Com luz e sombra, o artista deixou ver o contorno do corpo sob o pano fino que cobre os quadris. Nas extremidades da cruz, a Virgem Maria e João Evangelista acompanham a cena.

Segundo a Opera di Santa Croce, a enchente levou cerca de 60% da superfície pintada. Para retirar a cruz do refeitório, o restaurador Umberto Baldini projetou uma maca de ferro. Sobre ela, a equipe transportou a peça deitada até a estufa de limoeiros dos Jardins de Boboli. Ali, a madeira precisava secar devagar. Se encolhesse depressa, mais tinta poderia se soltar. No Natal daquele ano, o papa Paulo VI visitou a estufa e se ajoelhou diante do crucifixo, entre outras obras que aguardavam restauro.

O trabalho continuou nos ateliês da Fortezza da Basso. Baldini e a restauradora Ornella Casazza precisavam devolver ao visitante a visão do corpo de Cristo sem tentar adivinhar o que Cimabue havia pintado nas partes perdidas. Nos trechos em que a tinta se soltara, a equipe aplicou pequenos traços com cores escolhidas a partir da pintura ao redor. A técnica, conhecida como abstração cromática, permite acompanhar de longe o contorno da figura. De perto, é possível distinguir a pintura do século XIII dos traços feitos pelos restauradores.

Em 1976, dez anos depois da enchente, o público voltou a ver o crucifixo. A obra viajou pela Europa e pelos Estados Unidos antes de retornar a Florença. Desde 2013, fica suspensa na sacristia de Santa Croce, a uma altura escolhida para protegê-la de uma nova cheia. Quem se detém diante da cruz ainda vê a cabeça caída sobre o ombro. É no rosto de Cristo que as marcas deixadas pelo Arno aparecem com mais clareza.

O dia em que Porta do Paraíso se abriu

Em 4 de novembro de 1966, as águas do Arno atingiram três metros de altura na praça da Catedral de Florença. A correnteza escancarou a Porta do Paraíso, no Batistério de São João, e arrancou painéis de bronze dourado. Pelos vãos, era possível ver a catedral do outro lado da praça.O escultor Lorenzo Ghiberti levou 27 anos, de 1425 a 1452, para concluir a porta. Nos dez painéis, retratou 47 episódios do Antigo Testamento. O primeiro mostra a história de Adão e Eva, da criação à expulsão do paraíso.Os restauradores recuperaram os painéis e trataram a corrosão que ameaçava soltar a fina camada de ouro. Desde 1990, uma réplica ocupa a entrada do batistério. Em 2012, a porta original voltou ao público no Museu da Catedral de Florença, onde os dez painéis estão reunidos.