Com água pela cintura, os jovens que ficaram conhecidos como Anjos da Lama passaram livros de mão em mão para salvar o acervo da Biblioteca Nacional de Florença após a enchente de 4 de novembro de 1966

O menino era um dos milhares de voluntários que ficaram conhecidos como os Anjos da Lama. O jornalista italiano Giovanni Grazzini ajudou a consagrar o nome ao contar o que eles faziam depois da enchente de 4 de novembro de 1966. Vieram de várias regiões da Itália e do exterior. Nem todos precisaram viajar. A inglesa Susan Glasspool, de 22 anos, já estudava na Academia de Belas Artes de Florença. Mandaram-na esvaziar um porão da catedral. Recolheu pedaços de madeira sem saber que alguns pertenciam a uma maquete de Filippo Brunelleschi, o arquiteto da cúpula que via ao atravessar a cidade.



A imagem mais conhecida daqueles dias foi a fila que os jovens formaram dentro da Biblioteca Nacional. O senador americano Edward Kennedy, que viera de Genebra, encontrou a sala à luz de velas. Com água pela cintura, passavam volumes de mão em mão até alcançar um lugar seco. Depois vinham outras tarefas. Jornais pingando óleo e lama seguiram para instalações de secagem. Nas mesas de trabalho, um título podia estar separado de parte de suas edições. A biblioteca teve de contar com quem conhecia o acervo de cor, como o funcionário Giuseppe Bertini, para começar a pôr os papéis em ordem.

Nos bairros, o serviço começava na porta das casas. Aos 19 anos, o seminarista Giuseppe Betori deixou Roma com outros alunos e foi trabalhar em Gavinana, uma das áreas mais atingidas. Empunhou uma pá para ajudar famílias a retirar lama. Décadas depois, já cardeal, lembraria que entrara pela primeira vez em Florença carregando aquela ferramenta. A cidade em que viria a ser arcebispo lhe dera, entre moradores que tinham perdido quase tudo, o que considerava sua primeira aula de teologia.

Para o prefeito Piero Bargellini, ver chegar tantos jovens significava encontrar camas e comida numa cidade que também precisava acolher seus desabrigados. Igrejas e museus abriram espaço. As ferrovias cederam vagões, e as cantinas de escolas e universidades serviram refeições. Salvatore Tomarchio, que saíra da Sicília com duas camisetas na mochila, resumiu o cardápio ao Corriere della Sera com uma descrição que a fotografia de seu grupo ajuda a entender. Comia “sanduíches de mortadela e lama”. Recusava o dinheiro que moradores lhe ofereciam pelo trabalho. Anos depois, conservava uma fotografia tirada diante da Biblioteca Nacional. Entre outros jovens cobertos de sujeira, dá para reconhecê-lo pelos óculos e por um livro que segura na mão.



Algumas das peças perdidas

A cistra do Museu Bardini



A cistra era um instrumento de cordas com o corpo em forma de pera. A peça do Museu Bardini é atribuída ao italiano Nicolò Amati. Durante a enchente, a água soltou as partes de madeira

A caixa do relógio de Treffler



A enchente a caixa decorada do relógio de Treffler, vista nesta foto de arquivo. O mecanismo, fabricado no século XVII, sobreviveu

A caixa do relógio de Treffler



A enchente a caixa decorada do relógio de Treffler, vista nesta foto de arquivo. O mecanismo, fabricado no século XVII, sobreviveu

O ator Richard Burton e o diretor Franco Zeffirelli observam uma imagem durante a gravação da narração de Per Firenze, documentário da RAI sobre a enchente Franco Vitale/Reporters Associati &Archivi

O dilúvio de Florença - o apelo do cineasta



O filme que Zeffirelli fez por Florença

Antes de dirigir atores, Zeffirelli aprendera a desenhar o espaço em que eles iam se mover. Estudou em Florença, esteve com a resistência italiana na Segunda Guerra Mundial e, no pós-guerra, trabalhou com Luchino Visconti em teatro e cinema. Fez cenários, montou óperas e levou Shakespeare aos palcos da Inglaterra. Em 1964, dirigiu um Hamlet com o ator italiano Giorgio Albertazzi que chegou a Londres nas comemorações dos 400 anos do dramaturgo. Sua versão de Romeu e Julieta ainda estava por vir. O prestígio e as amizades que já reunira nessas viagens lhe permitiram recorrer a gente que nunca precisara visitar Florença para conhecer o nome de suas igrejas ou reconhecer um quadro saído de suas oficinas.

Naquele 4 de novembro, Zeffirelli entrou em contato com o jornalista Furio Colombo, então correspondente da televisão pública italiana nos Estados Unidos. Colombo colaborou no texto. A RAI forneceu a equipe, Roman Vlad compôs a música e Burton se ofereceu para gravar em italiano e em inglês. O título que escolheram para o documentário tinha apenas duas palavras, Per Firenze. Havia dinheiro a levantar para oficinas arruinadas, peças de museu cobertas de óleo e quilômetros de papel que a umidade continuava a consumir.

Em cerca de 49 minutos, o diretor leva o espectador da história da arte à soleira de uma casa. No início, anjos de boca aberta e figuras do Juízo Final, de Michelangelo, parecem reagir ao espetáculo que vem a seguir. Depois aparece uma menina com uma vassoura. Tenta tirar da rua a lama acumulada diante de sua casa e a vassoura mal dá conta. Há gente que se aproxima de uma distribuição de pão e vinho. Há artesãos às voltas com oficinas das quais dependia o sustento de suas famílias. Era possível admirar Florença a vida inteira sem jamais ter visto esses moradores. No filme de Zeffirelli, ganham espaço os que distribuíam pão e os que ainda procuravam suas ferramentas.

Em outra sequência, uma restauradora usa a espátula para retirar o lodo de uma página. O ritmo é o que sua mão permite. A câmera dá tempo ao espectador para entender por que seria preciso tanta gente para salvar uma biblioteca. O historiador da arte americano Frederick Hartt, que participara da proteção dos tesouros italianos durante a guerra, tenta falar do que encontrou ao voltar à cidade. Chora. O italiano que dirigia a cena e o americano que tinha dificuldade de concluir a frase conheciam aquela paisagem de uma destruição anterior. Pouco mais de vinte anos separavam a passagem da guerra pela Toscana e a enchente.

A RAI exibiu Per Firenze em 23 de novembro, 19 dias depois da cheia, segundo o arquivo da Fundação Zeffirelli. Àquela altura, os primeiros voluntários já haviam chegado. O filme fez o trabalho deles circular muito além das estradas por onde tinham vindo. Nos Estados Unidos, os direitos de distribuição ficaram com o Comitê para o Resgate da Arte Italiana, presidido em caráter honorário por Jacqueline Kennedy. A entidade organizou sessões, mobilizou museus e comprou equipamentos para os ateliês de restauração. Elizabeth Taylor e o senador Edward Kennedy também gravaram apelos. O público que conhecia Taylor e Burton das telas podia agora vê-los pedir ajuda para as pessoas que apareciam no documentário.

Na correspondência do diretor, uma carta tem a data de 24 de novembro de 1966. É do prefeito Piero Bargellini e foi escrita no dia seguinte à exibição pela televisão italiana. No mesmo arquivo ficaram os recortes de imprensa, as fotografias de reconhecimento das ruas e um registro de Burton e Zeffirelli preparando a gravação. A RAI restaurou o documentário, e a fundação do cineasta voltou a apresentar esses materiais no sexagésimo aniversário da enchente. Entre os rostos que ainda se podem reconhecer estão os de algumas das maiores celebridades do cinema daquele tempo. O gesto que o filme guardou da menina de Florença foi o de tentar varrer a própria rua.

Algumas das peças recuperadas

A Última Ceia



Giorgio Vasari pintou a ceia para um refeitório de monjas. O painel voltou a Santa Croce em 2016, cinquenta anos depois da enchente

Descida de Cristo ao limbo



Pintado por Bronzino em 1552, o retábulo voltou ao museu de Santa Croce em 2006. A obra está hoje na Capela Medici

Madalena penitente



No restauro da escultura de madeira de Donatello, reapareceram traços da pintura e do douramento. Hoje ela está no Museu da Catedral.

A Peste



Gaetano Giulio Zumbo modelou em cera as vítimas de uma epidemia. A cena restaurada integra o acervo de La Specola