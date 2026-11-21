Na noite de 4 de novembro de 1966, o jornalista Marcello Giannini abriu a janela e estendeu o microfone para fora. Os ouvintes da rádio italiana escutaram água correndo. Giannini então explicou o que só quem conhecia Florença poderia perceber de imediato. Lá embaixo, onde se ouvia um rio, ficavam duas ruas, a Via de’ Cerretani e a Via Panzani. A sede da emissora estava no centro histórico, a vários quarteirões do Arno. Havia horas que a água corria por conta própria pela cidade.

A cheia começara longe daquela janela. Depois de dias de chuva, o Arno transbordou no Casentino e no vale que desce em direção a Florença. Na madrugada de sexta-feira, por volta das 2h30, passou das margens em Nave a Rovezzano, no leste, por onde o rio entra na cidade. A água se espalhou pelas terras baixas e tomou Gavinana, bairro da margem sul, onde ultrapassou cinco metros. A Itália ainda não dispunha de uma rede de monitoramento que permitisse avisar os moradores com antecedência. Muitos acordaram com o rio já dentro de casa.

Por volta das 6h30, a correnteza cobriu a mureta em frente à Biblioteca Nacional e entrou no bairro de Santa Croce. Às 7h, Santo Spirito, do outro lado do Arno, já estava sob mais de um metro de água. Pelas ruas estreitas do centro, a cheia avançou em várias direções e chegou à praça da catedral. Ali alcançou três metros. No Batistério de São João, a pressão abriu as pesadas folhas de bronze da Porta do Paraíso. Painéis que Lorenzo Ghiberti levara anos para modelar se soltaram em instantes.

Quem conseguiu subir um ou dois lances de escada viu passar troncos, móveis e automóveis. Na Ponte Vecchio, a força da água arrancou parapeitos e arrombou lojas de ourives. Ugo Procacci, responsável pela proteção das galerias de Florença, foi cedo para a Uffizi. Funcionários levaram quadros aos andares superiores e retiraram autorretratos do Corredor Vasariano, a passagem elevada que cruza o Arno por cima das lojas. Temia-se que a ponte caísse. Ela resistiu. Para os comerciantes, a questão era descobrir o que sobrara do lado de dentro.

No Brasil, O Cruzeiro deu à reportagem de Tauno Lindh o título “Dilúvio à italiana”. Fotografias da agência Keystone aproximavam a tragédia de quem jamais percorrera aquelas ruas. Uma delas mostrava um homem sobre um carro. Segundo a legenda, moradores usavam os veículos como ponte para vencer a lama. No alto da página, uma chamada oferecia ao leitor brasileiro uma referência para imaginar a cidade irreconhecível. Sob a chuva, dizia O Cruzeiro, Florença tivera seus dias de Veneza.

O rio Arno transbordou e inundou o centro histórico de Florença. Na praça da catedral, a água chegou a três metros de altura afp

A cidade que apareceu sob a lama

O que a fotografia não podia registrar era o cheiro. Os aquecedores das casas funcionavam a óleo, armazenado em tanques nos porões. A cheia rompeu os reservatórios. Quando a água baixou, deixou uma faixa escura nas paredes e uma película gordurosa nas pedras, nos papéis e nas ferramentas. Para os artesãos da cidade, perder a oficina significava também perder a renda com que teriam de reconstruir a casa. Cerca de 18 mil famílias foram atingidas e 4 mil ficaram sem teto. A Galeria Uffizi registra 35 mortos em Florença e nos municípios vizinhos.

Na manhã de sábado, o Arno já voltara ao leito, embora ainda houvesse áreas alagadas. No antigo refeitório de Santa Croce, onde funcionava o museu do convento, o nível chegara a cerca de cinco metros. Restos de tinta e madeira estavam misturados ao lodo no chão. Frades e técnicos começaram a peneirá-lo. Na Biblioteca Nacional, a água atingira quase um milhão de itens, inclusive as coleções de jornais guardadas no subsolo. Em muitos casos, era preciso retirar os maços inteiros antes mesmo de saber a que publicação pertenciam. No Arquivo do Estado, então instalado no palácio da Uffizi, a água atingiu 40 salas do térreo. Até as capas dos volumes precisaram ser sacrificadas para que se pudesse salvar o que estava escrito.

Outras fotografias permitiram acompanhar esse segundo desastre, que progredia quando o céu já havia clareado. O departamento fotográfico da Uffizi teve mais de 20 mil negativos debaixo d’água, entre eles registros dos danos que Florença sofrera na Segunda Guerra. Enquanto parte da equipe cuidava dos negativos, o departamento produziu mais de mil imagens da inundação e do resgate. Para a revista americana Life, David Lees fotografou o que aconteceu depois da retirada da água. Na Galeria da Academia, o piso enlameado ainda refletia o Davi de Michelangelo, de pé sobre o pedestal.

Na edição de O Cruzeiro que chegou às bancas brasileiras, Lindh anotou um sinal da volta da vida cotidiana. No dia 7, os pombos haviam reaparecido nas praças. Para os leitores de Florença, o retorno de algo tão corriqueiro quanto um jornal levaria mais tempo. Na Biblioteca Nacional, trabalhadores enviaram os exemplares encharcados a instalações de secagem em vários pontos da Itália. Depois tiveram de reunir edições, identificar os títulos e registrar novamente o que havia em cada maço. A coleção de jornais voltaria à consulta em 1999. Entre 8% e 10% dos títulos que a biblioteca guardava desapareceram por inteiro.