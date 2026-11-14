Integrantes da expedição ao Pico da Neblina preparam uma refeição na floresta. Nas clareiras, abrigos cobertos de palha serviam de apoio durante a viagem

Ter a montanha diante dos olhos ainda não resolvia o caminho. O Pico da Neblina aparecera por uma abertura no nevoeiro, a uma distância que Carlos Eduardo M. Torres estimava em oito quilômetros. Um abismo separava os expedicionários do objetivo. No depoimento reproduzido por Moacyr de Lacerda, a emoção daquela visão logo dava lugar ao reconhecimento das dificuldades.



“Atingi-lo era uma questão de tempo. Era difícil chegar lá. Não julgamos que a vegetação e condições climáticas do cimo do platô fossem tão extremas.” A confiança encontrava um terreno que ainda precisava ser vencido. Até aquele ponto de observação, a equipe atravessara a mata, enfrentara uma subida escorregadia e abandonara metade dos alimentos para reduzir a carga.

O grupo se dividiu. Roldão e Ovídio Gouveia da Cunha Filho continuariam com Bruno e Celestino. Torres, Mathias Andreas Kemper e Harua retornaram à missão salesiana. “Depois de dois dias de caminhada pela selva, chegamos à maloca dos Aharaíbos. O sol nos castigava bastante”. O fotógrafo já fazia o caminho de volta enquanto os companheiros ainda procuravam passagem para a montanha.

Torres atribuiu a Roldão uma determinação pessoal: “Roldão considerava uma questão de honra atingir pessoalmente o pico”. Ovídio, hábil em abrir trilhas, também voltava a um desafio que conhecia. A expedição terminou, segundo Lacerda, a menos de três quilômetros do objetivo. O desgaste da aproximação, o frio e a vegetação densa haviam imposto o limite daquela tentativa.

O retorno de Torres estabelece também o alcance de seu testemunho. Ele descreveu a marcha, a encosta, a visão do pico e o caminho de volta com Mathias e Harua. Os acontecimentos posteriores são apresentados por Lacerda na sequência da reportagem. A composição da equipe mudaria entre as investidas; o fotógrafo não deve ser colocado, pela leitura de suas palavras, em todos os momentos dessa história.

Um quilômetro. Foi essa a distância que Roldão Pires Brandão informou faltar para o Pico da Neblina quando precisou recuar mais uma vez. O tempo estava ruim, seu equipamento era insuficiente e a serra continuava a impor obstáculos. No telegrama de 29 de janeiro de 1965, ele anunciou a retirada e o regresso à Guanabara. Antes da despedida, deixou a promessa: “Voltarei Neblina”.

Na investida seguinte, Roldão procurou uma passagem ao redor da serra. Sem encontrar caminho, retomou a picada inicial. A distância até o destino diminuiu, mas o avanço voltou a parar. “conseguimos chegar a um quilômetro distância Pico Neblina pt Tempo ruim e falta de equipamento adequado vg fomos forçados a voltar”, comunicou ao coronel Rubens Massena, da Revista de Engenharia Militar.

O telegrama concentra a dificuldade em poucas palavras. A ordem dos acontecimentos é seca: contornar, não encontrar, subir, recuar. Os sinais “pt” e “vg” marcam pontos e vírgulas. A despedida já anuncia outra partida: “Sigo breve Guanabara pt Voltarei Neblina pt Abraços Roldão”. O pesquisador teria de reorganizar a equipe e buscar novamente o apoio que tornava possível permanecer na região.

A promessa cabia em duas palavras. Cumpri-la exigiria voltar à região, recompor a equipe e enfrentar novamente os obstáculos que haviam interrompido a marcha. O Cruzeiro seguiria a narrativa com outra viagem de Roldão, agora acompanhado por novos integrantes.

Expedicionário enfrenta um trecho íngreme na subida de 1965 ao Pico da Neblina reprodução

A chegada nas páginas da revista

Depois dos recuos, Roldão e três companheiros alcançam o cume na narrativa de ‘O Cruzeiro’. O relato celebra a persistência, mas não informa a data da conquista

A promessa de voltar ganhou novos companheiros. Na viagem que ‘O Cruzeiro’ apresentaria como bem-sucedida, Roldão Pires Brandão tinha ao seu lado Luiz da Costa Pimentel e os indígenas Celestino e Fito. A missão salesiana de Maturacá voltou a oferecer apoio. Depois dos recuos, o relato de Moacyr de Lacerda encaminhava os leitores para o desfecho da aventura.

Antes da subida, havia uma questão de fronteira. A reportagem registra entendimentos de Roldão com Dilermando e Pantchenko, ligados à demarcação. O pesquisador desejava que a comissão demarcadora delimitasse primeiro o pico, para evitar possíveis incidentes entre Brasil e Venezuela. O caminho até a montanha se cruzava, assim, com o trabalho de estabelecer sua posição entre os dois países.

No trecho reproduzido por Lacerda, Roldão afirmava ter observado que a montanha se encontrava inteiramente no Brasil, “conforme atestam fotografias tiradas no local”. Essa afirmação integra a versão publicada pela revista. As imagens eram invocadas como parte do testemunho sobre o território, além de registrar a experiência dos viajantes.



Lacerda afirmou que Roldão, Luiz, Celestino e Fito finalmente chegaram ao ponto máximo. A descrição atribuída ao chefe da equipe dizia: “O seu cume, visto tanto de longe como de perto, pela trilha por nós aberta em cima do platô, aparenta uma forma piramidal, com linhas aparentes simétricas e vértices coincidentes com os pontos cardeais”. O relato mencionava ainda cinco cavidades na base, com entradas voltadas para o poente.

“Na base do pico existem 5 cavidades, dispostas lado a lado e em linha reta, dando a impressão de cavernas, com entradas viradas para o poente”, prosseguia a descrição atribuída a Roldão. Depois do chão escorregadio, do calor e da carga transportada, o texto passava a observar as formas do relevo e sua orientação.

Na construção da reportagem, a persistência encontrava sua recompensa. A frase que anuncia a chegada reúne quatro nomes: Roldão, Luiz, Celestino e Fito. Os dois indígenas, apresentados como conhecedores da região, aparecem no próprio desfecho. O reconhecimento do esforço coletivo atravessa uma narrativa cujo personagem central é o chefe da expedição.

Essa chegada ocupa poucas linhas. O texto não informa seu dia, nem oferece uma sequência detalhada dos últimos passos. A ausência deixa uma pergunta aberta para quem retorna ao arquivo: como situar a jornada de Roldão entre as expedições que se aproximavam da montanha? A data do telegrama marca uma retirada; novembro de 1966 marca a publicação. Nenhuma das duas pode substituir a data do cume.

A diferença entre as viagens também importa. Torres, autor das fotografias creditadas na reportagem e do longo depoimento sobre a aproximação, contou seu retorno à missão com Mathias e Harua. A chegada atribuída a outra formação da equipe aparece na narrativa de Lacerda. São momentos distintos, que a edição das imagens e das legendas precisa conservar.

Em novembro de 2026, o aniversário permite recuperar o valor desse registro: os nomes, os equipamentos, os alimentos deixados pelo caminho e a determinação de tentar novamente. A chegada de Roldão permanece atribuída à publicação de 1966. O exame dos documentos sobre a primeira ascensão conduz a outro expedicionário, José Ambrósio de Miranda Pombo, e ao capítulo que encerra este especial.



“O seu cume [...] aparenta uma forma piramidal, com linhas aparentes simétricas e vértices coincidentes

com os pontos cardeais”

Roldão Pires Brandão Torres, pesquisador e chefe da expedição ao Pico da Neblina narrada por ‘O Cruzeiro’ em 1966

Da esquerda para a direita, Georges Pantchenko, Waldomiro Pompeu Sales e José Ambrósio de Miranda Pombo tomam café frio no trajeto ao cume do Pico da Neblina, em 1965 reprodução

Miranda pombo, o nome nos registros

Uma missão de demarcação, documentos e relatos posteriores situam Miranda Pombo no centro da primeira ascensão documentada e ampliam a história contada em ‘O Cruzeiro’



José Ambrósio de Miranda Pombo surge nos registros da ascensão ao Pico da Neblina como chefe de uma equipe de demarcação. Seu nome desloca a leitura para uma missão que precisava chegar ao alto e estabelecer a posição da montanha em relação à fronteira. Ao encerrar a viagem pelas páginas de ‘O Cruzeiro’, é necessário acompanhar também esse caminho documental.

A Resenha de Política Exterior do Brasil, publicada pelo Ministério das Relações Exteriores em 1978, registra que o general Bandeira Coelho determinou a ascensão de uma turma chefiada por ele em 31 de março de 1965. O documento cita a participação de Dilermando de Moraes Mendes, de Valdomiro Pompeu Sales e de um técnico venezuelano.

A tarefa dos demarcadores incluía determinar a posição da montanha em relação à fronteira. A publicação reproduz declarações dadas por Pombo e Dilermando a A Província do Pará, em 1969, sobre a altitude então calculada em 3.014 metros e a localização do pico em território brasileiro. O nome de Pombo aparece, portanto, ligado à chefia da equipe em um registro institucional que precisa integrar essa história.

A dimensão física da subida reaparece em outra reconstituição. Na reportagem “Neblina dissipada”, da ‘Mitsubishi Revista’, Décio Galina descreve Pombo, aos 65 anos, conduzindo uma expedição que sofrera com problemas de abastecimento. Segundo esse relato, a etapa até o Pico 31 de Março consumiu 12 horas; a subida final ao Neblina, outras 12, sob frio de 3 graus. O trio que chegou reunia Pombo, Waldomiro Pompeu Sales e o venezuelano Georges Pantchenko.

Galina retoma um depoimento de Pombo publicado em ‘O Liberal’ em 1978 e ouve sua filha Carmem. “Meu pai sentiu muito orgulho do que fez, mas nunca quis os louros da vitória”, disse ela. A matéria também reproduz uma fotografia histórica dos três homens tomando café após a ascensão. É outra imagem a se somar aos filmes transportados por Torres: rostos e nomes associados a uma chegada ao alto.

A DISPUTA PELO RECONHECIMENTO

A disputa já havia chegado ao Congresso. Em agosto de 1978, o deputado Gabriel Hermes leu um artigo de ‘O Liberal’, publicado no dia 14 daquele mês, que defendia o pioneirismo de Pombo e negava que Roldão tivesse alcançado o pico. O texto também contestava o crédito dado a Dilermando. A manifestação ficou registrada no Diário do Congresso Nacional de 30 de agosto.

A acusação exige atribuição. O registro parlamentar preserva uma contestação jornalística, não uma decisão que, por si só, encerre o caso. As versões divergem tanto sobre o reconhecimento quanto sobre a chegada de Roldão. A reportagem de 1966 continua sendo a fonte dessa afirmação; apresentá-la hoje como fato confirmado apagaria o conflito que os documentos revelam.

Há ainda diferenças sobre os participantes da etapa final e sobre o calendário da ascensão. A fonte institucional menciona a equipe; outros relatos delimitam o trio do cume. Conferir diários de campo, relatórios originais e fotografias com identificação permitiria avançar na comparação. Enquanto isso, Pombo ocupa o centro dos registros consultados sobre a primeira ascensão documentada, em 1965.

O confronto das fontes não apaga a travessia narrada por ‘O Cruzeiro’ nem converte automaticamente sua afirmação de chegada em prova de pioneirismo. A revista guarda uma versão da aventura; os documentos sobre Pombo oferecem elementos para situar a primeira ascensão registrada. Cada fonte contribui com informações e tem limites que a leitura histórica precisa reconhecer.

Sessenta anos depois da reportagem de Moacyr de Lacerda, com fotografias de Carlos Eduardo M. Torres, o retorno ao arquivo amplia o elenco e as perguntas. Permanecem os homens que carregaram a bagagem, abriram trilhas, registraram a viagem e trabalharam na demarcação. A história do Pico da Neblina ganha dimensão quando o reconhecimento acompanha esse esforço e o que os registros permitem demonstrar.

As datas e a dúvida que permanece

O telegrama de 29 de janeiro de 1965 relata uma retirada de Roldão. A matéria de ‘O Cruzeiro’ saiu em novembro de 1966 e não data a chegada que lhe atribui. Para a equipe de Miranda Pombo, a publicação do Itamaraty registra 31 de março de 1965. Há, porém, uma inconsistência no relato de ‘O Liberal’ de 1978: ele situa a chegada ao Pico 31 de Março naquele dia, menciona dois dias de permanência ali e depois a subida ao Neblina, mas também informa uma placa com a data de 31 de março. O ano de 1965 tem apoio nos registros citados; o dia deve ser apresentado com a atribuição à fonte, até conferência dos documentos de campo. O aniversário deste caderno é o da publicação de ‘O Cruzeiro’: 60 anos, de novembro de 1966 a novembro de 2026. A primeira ascensão documentada, em 1965, completa 61 anos em 2026.