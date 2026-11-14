Há 60 anos, a revista O Cruzeiro’ apresentava como inédita a chegada ao cume do Pico da Neblina, o ponto mais alto do Brasil

A geladeira seguia pela floresta carregada de fotografias que ainda não existiam. Dentro dela, Carlos Eduardo M. Torres acomodara duas câmeras, 47 rolos de filme, fotômetros e acessórios. O recipiente portátil, comprado em Manaus, protegia o equipamento da umidade e dos choques da viagem. Tudo aquilo precisava chegar inteiro a uma montanha que os expedicionários ainda tentavam alcançar: o Pico da Neblina.



Em novembro de 1966, essa aventura chegou aos leitores de ’O Cruzeiro’ em uma reportagem de Moacyr de Lacerda, com fotografias de Torres. Sessenta anos depois, o aniversário da publicação convida a acompanhar as expedições de Roldão Pires Brandão: a entrada na mata, a comida abandonada, o cume ainda distante. A releitura também conduz a uma disputa pelo reconhecimento da primeira ascensão, na qual outros documentos fazem aparecer um nome decisivo: José Ambrósio de Miranda Pombo.

“Eu levava uma geladeira portátil, comprada ‘a peso de ouro’ em Manaus”, contou Torres no depoimento reproduzido por Lacerda. Em plena mata, o fotógrafo improvisava a proteção daquilo que permitiria mostrar a viagem a outras pessoas. Os filmes registrariam a aventura, mas também eram uma carga a transportar. O recipiente oferecia, em suas palavras, “uma relativa proteção contra a umidade e os choques inevitáveis numa excursão daquela natureza”.

À frente do grupo estava Roldão, apresentado como pesquisador de arqueologia e presidente da Associação Brasileira de Estudos e Pesquisas Arqueológicas. Juntaram-se a ele o fotógrafo, também identificado como pesquisador, e dois estudantes: Ovídio Gouveia da Cunha Filho, de engenharia, e Mathias Andreas Kemper, de química. O plano era escalar uma elevação na Serra do Imeri, perto da fronteira com a Venezuela, em uma região que exigia uma longa aproximação antes da subida.

Lacerda descreveu a disposição do chefe da equipe para enfrentar “seríssimas dificuldades” numa área isolada dos centros urbanos por centenas de quilômetros. A frase antecipava o que, mais adiante, o depoimento de Torres tornaria concreto. A floresta reduziria o ritmo da marcha, a chuva dificultaria o apoio dos pés e o peso da bagagem obrigaria a escolhas. Antes de chegar à montanha, os expedicionários teriam de conseguir permanecer naquele ambiente.

A viagem começou na Guanabara. O grupo voou até Belém e, de lá, seguiu de hidroavião para uma missão salesiana na Amazônia. Havia uma rede de apoio: a Revista de Engenharia Militar patrocinava a iniciativa, que contava também com a colaboração de militares, das missões religiosas, da Comissão Brasileira Demarcadora de Limites e de particulares. No caminho pela mata, somar-se-iam os indígenas contratados na região. Seu trabalho e seu conhecimento seriam decisivos.

O objetivo da expedição tinha uma altitude anunciada de 3.014 metros. Era a medida divulgada naquele tempo, depois revista por levantamentos mais precisos. A reportagem reproduzia descrições feitas por pilotos, para quem o cenário reunia um grande platô, vales profundos e escarpas verticais. A dimensão impressionava vista do ar. Para percorrê-la a pé, seria necessário encontrar passagem entre aquelas formas.

O Pico da Neblina não podia ser visto da missão salesiana, segundo o relato. Torres o situava além das encostas meridionais do platô, como a maior das elevações que se projetavam acima dele. Nas páginas da revista, a montanha ia tomando forma pelas informações dos pilotos, pelas tentativas anteriores e pelo que os próprios viajantes conseguiam observar. Ainda faltava transformar essas referências em um caminho até o alto.



Os nomes da equipe de Roldão

Roldão Pires Brandão chefiava o grupo e presidia a Associação Brasileira de Estudos e Pesquisas Arqueológicas. Carlos Eduardo M. Torres era pesquisador e repórter-fotográfico. Ovídio Gouveia da Cunha Filho estudava engenharia; Mathias Andreas Kemper, química. Os quatro partiram da Guanabara, passaram por Belém e seguiram de hidroavião até uma missão salesiana. A Revista de Engenharia Militar patrocinava a expedição. O relato cita o apoio do coronel Rubens Massena, do general Severino Sombra, da FAB, das missões salesianas, da Comissão Brasileira Demarcadora de Limites e de particulares. Na floresta, o grupo contou com indígenas contratados na região. Ovídio, descrito no relato original como hábil em abrir trilhas, já havia tentado chegar ao pico. Para ele, aquela era uma nova oportunidade.

Um expedicionário avança sobre uma rocha em meio ao nevoeiro durante a jornada ao Pico da Neblina fotos Carlos Eduardo M. Torres/revista o cruzeiro

O peso da travessia

Calor, chuva e cargas excessivas colocaram a expedição à prova. O depoimento do fotógrafo preserva a decisão de abandonar metade dos alimentos e o instante em que o pico apareceu

O calor vinha acompanhado de uma umidade que parecia alcançar tudo. “A temperatura abafante e a umidade, que tudo impregnava, davam-nos a impressão de estarmos numa imensa estufa.” No primeiro igarapé, o grupo parou para se abastecer de água. Os indígenas transportavam, segundo o fotógrafo, cargas que chegavam a aproximadamente 40 quilos. A conta do esforço incluía os equipamentos, a cozinha, o combustível, as barracas e a alimentação de todos.

Depois da chuva da madrugada, o terreno ficou escorregadio. A subida impunha lances difíceis. “Continuamos a subida através de terreno irregular e escorregadio, vencendo com dificuldades os íngremes lances da escalada de um imenso platô, porque tinha chovido pela madrugada.” O avanço precisava ser feito com a carga que permitiria continuar adiante. Cada obstáculo era atravessado pelas pessoas e por tudo o que levavam.

Então o grupo diminuiu. Quatro dos nove indígenas contratados voltaram ao acampamento. O relato não registra as razões da decisão; registra a mudança que ela impôs aos demais. Restaram nove pessoas no total. O peso antes distribuído por um número maior de homens tornou-se excessivo para os que continuaram. A expedição precisou escolher o que deixaria para trás.

“Metade dos nossos alimentos foi abandonada, porque os índios ficaram bastante sobrecarregados e era impossível deixar o material de cozinha, combustível, barracas etc., indispensáveis à nossa sobrevivência.” A frase, publicada há seis décadas, dá a medida de uma escolha difícil: conservar o necessário para cozinhar e se abrigar obrigava a abrir mão de parte do que se comeria.

“Subíamos por uma estreita e íngreme encosta, coberta de vegetação”, escreveu Torres. Ele a descreveu como o único acesso pelo lado brasileiro ao platô. As referências de altitude e distância continuavam imponentes, mas a passagem disponível cabia naquela encosta. Era ali que o corpo precisava vencer, aos poucos, o relevo anunciado nas descrições aéreas.

Mulher indígena carrega bananas nas costas, em registro da expedição Carlos Eduardo M. Torres/revista o cruzeiro

Sessenta anos depois, são esses trechos que conservam a força da reportagem de Moacyr de Lacerda. O Pico da Neblina ocupa o horizonte da viagem; a narrativa se sustenta também no que está muito perto: o chão, a água, os alimentos, as costas de quem transporta a bagagem. O fotógrafo tenta proteger seus filmes enquanto registra o esforço de um grupo cuja continuidade já fora colocada em dúvida.

Mais acima, os expedicionários avançaram em direção ao norte e começaram a subir uma elevação sobre o platô. Um nevoeiro denso cobria parte do cenário. Já perto do cume dessa elevação, a paisagem se abriu por alguns momentos. “Quando já próximos do cume, a neblina se dissipou por alguns momentos, descobrindo aos nossos olhos um majestoso pico.”

Torres encontrou uma frase curta para registrar a descoberta visual: “Estávamos diante do Pico da Neblina”. A forma piramidal da montanha emocionou os viajantes. Segundo sua estimativa, porém, ainda havia oito quilômetros pela frente. E, entre a equipe e o destino, um abismo se projetava sobre o vale.

