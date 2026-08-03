Com suas fotografias, Luiz Carlos Barreto transformou Luiza Maranhão em destaque nacional. A reportagem ganhou a capa de "O Cruzeiro" e apresentou ao país a nova estrela de "Barravento" e marcou o início da parceria com Glauber Rocha decisiva para o Cinema Novo

Às vezes, uma reportagem muda mais do que a vida de um personagem. Muda a do próprio repórter. Foi o que aconteceu em 1961, quando Luiz Carlos Barreto desembarcou na Bahia para cumprir mais uma pauta de “O Cruzeiro”. Enviado para produzir uma série de reportagens, ele não imaginava que voltaria ao Rio de Janeiro levando consigo uma amizade decisiva, a porta de entrada para o Cinema Novo e um novo destino profissional.



Tudo começou em Salvador. Durante a viagem, Barreto encontrou o pintor e tapeceiro Genaro de Carvalho, velho amigo e profundo conhecedor da cena cultural baiana.



- "Você precisa conhecer um rapaz chamado Glauber Rocha. Está fazendo um cinema diferente."



Genaro mostrou um curta-metragem realizado pelo jovem diretor. Barreto ficou impressionado. A ousadia das imagens lembrou-lhe o cinema de Luis Buñuel. Quando soube que Glauber rodava seu primeiro longa-metragem, “Barravento”, na praia de Buraquinho, decidiu conhecer as filmagens. Nascia ali uma pauta que mudaria sua carreira.



Buraquinho ainda era um lugar praticamente isolado de Salvador. Ao chegar ao set, Barreto encontrou Glauber dirigindo uma roda de samba. Entre uma tomada e outra, o diretor convidou o jornalista para caminhar pela praia. O diálogo começou falando do filme, passou pela fotografia, pelos grandes diretores e desembocou na necessidade de criar uma linguagem genuinamente brasileira para o cinema.



Os dois seguiram andando pela areia, completamente absorvidos pelo assunto. Glauber defendia, com entusiasmo, a ruptura com os modelos estrangeiros e a construção de um cinema capaz de mostrar o Brasil a partir de sua própria realidade. Barreto ouvia, perguntava, argumentava. A conversa tornou-se tão intensa que o diretor esqueceu completamente a filmagem. Um assistente precisou interrompê-los para avisar que os atores aguardavam o reinício das gravações.



Anos depois, Barreto detalharia aquele encontro em entrevistas. Contou que a caminhada por Buraquinho se prolongou por horas, atravessando temas como cinema, fotografia, política e cultura brasileira. Lembrava que Glauber ficou tão envolvido pelo diálogo que esqueceu o set de filmagem, até ser chamado de volta por um assistente. Para Barreto, foi naquele instante que nasceu uma amizade que atravessaria toda a sua vida e mudaria definitivamente os rumos de sua carreira.



De volta ao Rio de Janeiro, transformou a visita em reportagem. Publicada em 4 de fevereiro de 1961, “O Cruzeiro” estampava o título “Barravento traz Luíza”, um ensaio sobre a estreia de Luíza Maranhão, descoberta por Glauber Rocha. Muito mais do que divulgar um filme, a matéria apresentava ao país uma nova atriz e, ao mesmo tempo, revelava o olhar singular de Barreto como repórter.



A abertura dizia tudo:



"Esta bela mulher negra que parece surgir do infinito correndo em direção à câmara..."



Era uma frase escrita por um fotógrafo. Antes mesmo de contar uma história, Barreto construía uma imagem. Seu texto nascia da fotografia. Cada parágrafo funcionava como uma legenda expandida, conduzindo o leitor pelo enquadramento, pela luz e pela expressão da personagem.



A estrutura seguia o modelo das grandes reportagens de

“O Cruzeiro”: uma abertura visualmente impactante, a apresentação da personagem, sua origem e o desfecho que justificava aquelas páginas como a revelação da "imagem pura da beleza negra". O texto era elegante, envolvente e fortemente imagético, características que marcariam toda a produção jornalística de Barreto.



A importância daquela reportagem, entretanto, ia muito além do perfil de uma atriz.



As fotografias realizadas por Barreto renderam a capa de

“O Cruzeiro”, trazendo Helena Ignez e Luíza Maranhão em destaque. Em uma época em que a principal revista ilustrada do país privilegiava artistas de Hollywood e celebridades estrangeiras, colocar duas jovens atrizes brasileiras divulgando um filme nacional representava uma ruptura editorial.



Glauber percebeu imediatamente o significado daquela escolha e comentou isso com o próprio Barreto. Anos mais tarde, em entrevistas, diria que aquela capa representava o início de uma revolução cultural. Segundo ele,

“O Cruzeiro” quase nunca colocava artistas brasileiros na primeira página, e ver um filme nacional ocupar aquele espaço significava reconhecer que um novo cinema brasileiro começava a conquistar visibilidade.



Mais do que divulgar “Barravento”, a reportagem de Barreto ajudava a legitimar um movimento cinematográfico ainda nascente. A revista que durante décadas privilegiara produções estrangeiras passava a abrir espaço para uma geração de jovens cineastas brasileiros.



Quando terminou as filmagens, Glauber mudou-se para o Rio de Janeiro para montar “Barravento”. Hospedou-se na casa de Barreto, em Botafogo. As conversas iniciadas na praia de Buraquinho atravessaram madrugadas. Discutiam roteiro, fotografia, produção, política e, sobretudo, a necessidade de construir um cinema brasileiro que olhasse para o país sem imitar modelos estrangeiros.



Foi dessa convivência que nasceu o convite para colaborar no roteiro de “Assalto ao trem pagador”, dirigido por Roberto Farias, ao lado de Alinor Azevedo. O jornalista começava, discretamente, a atravessar a fronteira entre a reportagem e o cinema.



Pouco tempo depois, Glauber apresentou Barreto a Nelson Pereira dos Santos, que preparava a adaptação de “Vidas secas”, romance de Graciliano Ramos.



Quando ouviu o convite para assumir a direção de fotografia, Barreto reagiu com espanto.



- "Glauber, você está maluco. Eu sou jornalista. Nunca fotografei cinema. Não conheço filtro, rebatedor, essas coisas."



Glauber respondeu que era justamente por isso que ele deveria fotografar “Vidas secas”. O que importava não era o domínio da técnica cinematográfica, mas a capacidade de fotografar a verdade, adquirida durante anos de reportagem.



A resposta resumia tudo o que Glauber enxergava naquele fotógrafo formado na redação de “O Cruzeiro”. Barreto não carregava os vícios da fotografia de estúdio. Trazia consigo a experiência da reportagem, da câmera livre, do flagrante, da observação paciente e da confiança absoluta na luz natural.



Foi justamente essa formação que lhe permitiu romper com os padrões então dominantes do cinema brasileiro. Em vez de recorrer à iluminação artificial e cuidadosamente controlada, decidiu transformar o próprio sol em protagonista da narrativa.



Anos depois explicaria sua opção:"Todo filme no Nordeste... o Nordeste parece um jardim. Eu falei: concordo com você. Eu quero mostrar a intensidade da luz. A luz como personagem, que destrói a paisagem, que destrói a plantação, que incomoda o homem."



O resultado tornou-se um dos marcos estéticos do Cinema Novo.



Em “Vidas secas”, a claridade não servia apenas para iluminar atores e cenários. Ela embranquecia o céu, endurecia a terra, queimava as paredes e fazia o espectador sentir a seca antes mesmo de compreender a história. A luz deixava de ser um recurso técnico para tornar-se força dramática.



Barreto não procurou embelezar o sertão nem transformar a pobreza em paisagem pitoresca. Sua câmera expôs o calor, a aridez e a dureza da sobrevivência. A liberdade para fazer isso vinha justamente da experiência adquirida como fotojornalista. Durante anos aprendera que a realidade não precisava ser iluminada artificialmente para revelar sua verdade.



A rebelião estética que começara nas páginas de “O Cruzeiro”, com a câmera móvel, o flagrante e a valorização da luz existente, chegava definitivamente às telas.



Tudo havia começado com uma simples pauta jornalística.



A reportagem “Barravento traz Luíza” não apenas apresentou uma jovem atriz ao Brasil. Ela registrou o encontro entre Luiz Carlos Barreto e Glauber Rocha, aproximou um dos maiores fotojornalistas do país do Cinema Novo e inaugurou uma parceria que mudaria para sempre a história do cinema brasileiro.