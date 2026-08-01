Fim da angústia nacional: dona Célia Haziot carrega o filho Sérgio, após o reencontro que encerrou 14 horas de tensão e sequestro. O registro de Luiz Carlos Barreto captou o instante em que o drama policial deu lugar ao alívio de uma família

De volta ao Brasil após a temporada como correspondente de O Cruzeiro na Europa, Luiz Carlos Barreto retomou as grandes reportagens nacionais levando consigo o olhar que havia amadurecido nas coberturas internacionais. Nas páginas da revista, transitava com a mesma naturalidade entre a arte, o cotidiano, a reportagem policial e o esporte. Em qualquer cenário, aproximava o leitor de seus personagens e transformava a fotografia em narrativa de emoções.

A primeira demonstração dessa versatilidade veio em 2 de fevereiro de 1957, quando O Cruzeiro publicou “Pancetti: o Diário dos Últimos Dias”, com texto de João Condé e fotografias de Luiz Carlos Barreto. A matéria acompanhava o pintor José Pancetti durante o período mais difícil de sua luta contra a tuberculose, doença que o levaria à morte no ano seguinte. Considerado um dos maiores pintores brasileiros do século 20 e mestre das marinhas, Pancetti registrava em diários, cartas e desenhos os pensamentos de um homem que, mesmo diante da enfermidade, continuava vivendo para a arte.

Barreto fotografou manuscritos, desenhos, objetos pessoais e imagens que remetiam à profunda ligação do artista com o mar, tema central de sua obra. Seu ensaio dialogava com os escritos de Pancetti e revelava um homem sensível, cuja trajetória de ex-marinheiro moldou um dos olhares mais singulares da pintura brasileira.

A doença não ocupa o centro da narrativa. O que permanece é a força criativa de um artista que transformou seus últimos registros em testemunho de humanidade.

Quando dois reis falaram a mesma língua

Na mesma edição, Barreto assinou, ao lado de Armando Nogueira, a reportagem “Dois Reis do Futebol se Encontram”, também ilustrada com suas fotografias. A revista promoveu o encontro inédito entre Zizinho e Ferenc Puskás, dois dos maiores jogadores do futebol mundial, que jamais haviam se enfrentado.

À beira da piscina, com uma simples bola de pelada, os craques improvisaram bate-bola que, segundo a reportagem, mostrou que “eles, que falam duas línguas tão diferentes e raras, conseguiram se entender perfeitamente, improvisando um diálogo no idioma comum de seu imenso futebol”.

Depois veio a conversa franca, mediada pelo jornalista Janos Lengyel, sobre violência em campo, estilos de jogo e carreira. Puskás relembrou a entrada desleal que sofreu na Copa do Mundo de 1954, enquanto Zizinho contou que já havia quebrado a perna de adversários para evitar novas fraturas na sua. Ao perceber que quase já dispensavam o intérprete, o craque húngaro resumiu a afinidade entre os dois com uma frase que atravessou décadas: “Nós falamos o mesmo idioma…”

Dois reis, uma mesma linguagem: Zizinho e Puskás se entendem em encontro promovido por O Cruzeiro. As imagens de Barreto registraram a sintonia entre dois dos craques do futebol mundialt luiz carlos barreto

Quatorze horas de angústia

Poucos meses depois, em 23 de novembro de 1957, O Cruzeiro voltou a mostrar a capacidade de Barreto de transformar um fato em uma história humana. “Quatorze Horas sem Ver Mamãe”, reportagem assinada por Armando Nogueira e Luiz Carlos Barreto, responsável também pelas fotografias, acompanhou praticamente em tempo real o sequestro, no Rio de Janeiro, de Sérgio Haziot, de três anos e meio. Considerado um dos primeiros grandes casos de rapto de criança com pedido de resgate no Brasil, o episódio mobilizou a polícia, a imprensa e milhares de leitores que acompanharam, quase minuto a minuto, a expectativa pelo reencontro da criança com a família.

A abertura da reportagem já colocava o leitor dentro da cena: “Pela primeira vez na vida, Serginho chegou a casa às duas da manhã. Entrou na sala enrolado num lençol, nos braços de seu pai e seguido de sua mãe.” Em seguida, a narrativa ganhava ainda mais força quando o próprio menino, sem compreender a dimensão do que havia vivido, resumiu sua experiência com a simplicidade da infância: “Eu gostei do passeio. O homem me levou longe e não voltou mais. O homem só foi mau porque me deixou sozinho.”

Ao longo das quatorze horas, Barreto registrou a espera angustiada da mãe, os telefonemas do sequestrador, a corrida da polícia e a tensão de uma família inteira reunida ao redor do telefone. Em um dos momentos mais emocionantes da reportagem, Dona Célia implora: “Pelo amor de Deus, quero o meu filho em casa, hoje, para dormir.” Do outro lado da linha, o criminoso responde com uma frieza perturbadora: “A senhora o terá, pode ter certeza.”

O desfecho devolve o alívio ao leitor. A primeira frase ouvida pela mãe põe fim ao sofrimento vivido durante todo o dia: “Mamãe, eu tou bom.” Horas depois, já protegido em casa, Serginho conta que, durante o passeio forçado, “comeu um pão, andou de bonde, bebeu guaraná, ganhou um balão vermelho.” O detalhe do balão, aparentemente banal, tornou-se um dos símbolos da reportagem. Barreto compreendeu que, diante de uma tragédia, eram justamente esses pequenos gestos que revelavam toda a dimensão humana da história.

José Pancetti trabalha diante da paisagem que marcou sua obra. Pelas lentes de Luiz Carlos Barreto, o pintor aparece em sua relação íntima com o litoral brasileiro, cenário permanente de suas marinhas. Ao lado, A caminhada de à beira-mar revela a ligação profunda do pintor com o ambiente que alimentou sua criação. As duas fotos mostram a genialidade da fotografia de Barreto luiz carlos barreto



O retrato de um compositor

No mês seguinte, Luiz Carlos Barreto fotografou Capiba para uma reportagem escrita por Álvares da Silva. Autor da valsa-canção “Maria Betânia”, imortalizada na voz de Nelson Gonçalves e que inspirou o nome artístico da cantora Maria Bethânia, Capiba era um dos maiores compositores brasileiros e a principal referência do frevo pernambucano. O ensaio fugia do retrato convencional. O compositor aparecia com o violão em meio à paisagem do Recife, integrado às ruas, aos blocos carnavalescos e à cultura popular que inspirava sua obra. A cidade deixava de ser apenas cenário para participar da narrativa e revelar a identidade do personagem.

Essas quatro reportagens revelam a amplitude de um jornalista que escrevia e fotografava com a mesma competência. Diante de Pancetti, trabalhou com delicadeza e introspecção. No encontro entre Zizinho e Puskás, registrou a cumplicidade entre dois gigantes do futebol mundial. No sequestro de Sérgio Haziot, transformou uma cobertura policial em um relato sobre medo, esperança e alívio. Com Capiba, fez do retrato uma narrativa sobre cultura, memória e pertencimento.

Barreto compreendia que a força de uma fotografia não dependia da fama de quem estava diante da câmera, mas da capacidade de revelar aquilo que normalmente permanece escondido. Era esse olhar, atento aos gestos mais discretos e às emoções mais sinceras, que distinguia seu trabalho e aproximava o leitor de cada personagem.

Essa mesma sensibilidade seria decisiva em outra de suas grandes especialidades: o fotojornalismo esportivo. Nos campos, nos vestiários e nas concentrações, Barreto não encontrou apenas craques. Encontrou homens submetidos à glória, à pressão e ao risco permanente de perder tudo.