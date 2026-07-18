Eles não usam cruzes em chamas.
Não aparecem com túnicas brancas.
Quase nunca gritam palavras de ordem.
Marcham em silêncio.
Vestem calças cáqui, camisetas azul-marinho, bonés, máscaras e óculos escuros. Caminham em formação, carregando bandeiras e escudos cuidadosamente padronizados. A estética lembra uma tropa disciplinada. O anonimato faz parte da estratégia.
É assim que o Patriot Front procura apresentar sua imagem pública.
Fundado em 2017, poucos dias após a violenta manifestação "Unite the Right", em Charlottesville, Virgínia, o grupo nasceu de uma dissidência da organização supremacista Vanguard America. Naquele protesto, milhares de extremistas marcharam para contestar a retirada de um monumento ao general confederado Robert E. Lee. O ato terminou em confrontos e ganhou repercussão mundial quando um simpatizante neonazista atropelou manifestantes antirracistas, matando Heather Heyer e ferindo dezenas de pessoas. A repercussão negativa levou parte dos integrantes do Vanguard America a reorganizar o movimento.
À frente da nova organização estava Thomas Rousseau, então com apenas 18 anos.
Desde o início, a estratégia foi clara: abandonar a estética tradicional da Ku Klux Klan e dos grupos neonazistas para construir uma imagem mais organizada, disciplinada e visualmente menos associada ao extremismo clássico.
Os símbolos mudaram.
A ideologia, segundo especialistas, não.
O Patriot Front defende uma visão ultranacionalista baseada na ideia de que os Estados Unidos foram fundados por europeus brancos e que essa identidade estaria sendo ameaçada pela imigração, pela diversidade racial e pelo multiculturalismo. O grupo rejeita o conceito de sociedade plural e sustenta que apenas descendentes dos colonizadores europeus seriam os legítimos herdeiros da nação americana.
Embora seus integrantes frequentemente evitem declarações públicas explícitas de superioridade racial, organizações como o Southern Poverty Law Center (SPLC) e a Anti-Defamation League (ADL) classificam o Patriot Front como um grupo de supremacia branca, destacando que sua propaganda promove nacionalismo étnico, exclusão racial e ideias incompatíveis com os princípios democráticos.
A atuação também mudou.
Em vez de grandes manifestações permanentes, o grupo aposta em ações rápidas e altamente planejadas. Integrantes chegam de caminhão ou ônibus, marcham durante poucos minutos, exibem bandeiras e faixas, registram tudo em vídeo e deixam o local antes que ocorram confrontos. As imagens são então divulgadas nas redes sociais como ferramenta de propaganda e recrutamento.
Segundo levantamentos da ADL, o Patriot Front tornou-se, nos últimos anos, uma das organizações extremistas mais ativas dos Estados Unidos em número de ações públicas. Cartazes, pichações, panfletagens e marchas foram registrados em dezenas de estados.
Foi durante uma dessas mobilizações que surgiu uma das fotografias mais marcantes de 2026.
No dia 4 de julho, enquanto os Estados Unidos comemoravam os 250 anos da Independência, integrantes do Patriot Front marcharam por Washington. Horas depois, já no metrô da capital, o fotógrafo Cheney Orr, da Reuters, registrou uma jovem negra sentada sozinha enquanto dezenas de homens mascarados do grupo permaneciam em pé ao seu redor.
A imagem percorreu o mundo.
Não mostrava violência.
Não havia confronto.
Mas sintetizava um paradoxo da sociedade americana.
Setenta anos depois de Rosa Parks desafiar uma lei segregacionista, outra mulher negra voltava a ocupar o centro de uma fotografia que expunha a permanência do extremismo racial.
As leis mudaram.
Os uniformes mudaram.
As estratégias mudaram.
A pergunta, porém, continua a mesma.
Até onde uma democracia consegue impedir que antigas ideias encontrem novas formas de sobreviver?