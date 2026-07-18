Montgomery, Alabama, fevereiro de 1956 : Rosa Parks é fichada pela polícia após ser acusada de desafiar as leis de segregação racial. Sua prisão impulsionou o boicote aos ônibus de Montgomery projetou nacionalmente o movimento liderado por Martin Luther King Jr.

a tarde de 1º de dezembro de 1955, Rosa Parks deixou o trabalho como costureira e embarcou em um ônibus da linha Cleveland Avenue, em Montgomery, Alabama. Era uma viagem comum, repetida centenas de vezes ao longo dos anos.

Nada indicava que aquele trajeto entraria para a história.

Naquele período, os ônibus do sul dos Estados Unidos eram um retrato fiel da segregação racial. Os primeiros bancos pertenciam exclusivamente aos passageiros brancos. Os negros deveriam ocupar os assentos do fundo e, quando a parte destinada aos brancos ficasse lotada, eram obrigados a levantar-se, mesmo tendo pago a mesma passagem.

Não era apenas uma regra de convivência.

Era a lei.

Quando o ônibus começou a encher, o motorista James Blake ordenou que quatro passageiros negros deixassem seus lugares para acomodar um homem branco. Três obedeceram imediatamente.

Rosa Parks permaneceu sentada.

O silêncio durou apenas alguns segundos.

“Vai levantar?”, perguntou o motorista.

“Não.”

Sem gritos. Sem discurso. Sem confronto.

A resposta foi suficiente para desmontar uma tradição de quase um século.

Rosa Parks (1913-2005) tornou-se um dos maiores símbolos da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos ao se recusar, em 1º de dezembro de 1955, a ceder seu lugar a um passageiro branco em um ônibus de Montgomery, no Alabama. Sua prisão desencadeou um boicote de 381 dias ao transporte público e impulsionou o movimento contra a segregação racial, liderado por Martin Luther King Jr. Arquivo

Blake chamou a polícia. Rosa Parks foi presa sob acusação de desrespeitar as leis de segregação do Alabama. A notícia se espalhou rapidamente entre igrejas, associações comunitárias e lideranças negras da cidade.

Naquela mesma noite, começou a nascer uma mobilização inédita.

Folhetos foram distribuídos convocando a população negra a não utilizar os ônibus municipais na segunda-feira seguinte, data do julgamento de Rosa Parks.

O protesto deveria durar apenas um dia.

Durou 381.

Durante mais de um ano, milhares de trabalhadores caminharam quilômetros diariamente para chegar ao emprego. Outros organizaram sistemas de caronas, utilizaram carroças, bicicletas e táxis dirigidos por motoristas negros que cobravam o mesmo valor da passagem do ônibus.

A cidade acreditava que o boicote acabaria em poucos dias.

Aconteceu o contrário.

Quanto maior a pressão, maior se tornava a adesão.

Casas de líderes foram atacadas. Igrejas receberam ameaças. Participantes perderam empregos. Centenas de pessoas foram presas. Ainda assim, o movimento permaneceu unido.

Foi durante aquele boicote que um jovem pastor de apenas 26 anos, recém-chegado à cidade, começou a ganhar projeção nacional.

Seu nome era Martin Luther King Jr.

Inspirado nos princípios da desobediência civil de Henry David Thoreau e na resistência pacífica defendida por Mahatma Gandhi, King transformou a não violência em estratégia política.

Em vez de responder aos ataques com armas, convocava seus seguidores a responderem com organização, disciplina e perseverança.

A aposta parecia improvável.

Mas funcionou.

Em 13 de novembro de 1956, a Suprema Corte dos Estados Unidos confirmou que a segregação racial nos ônibus públicos era incompatível com a Constituição.

Poucas semanas depois, Montgomery foi obrigada a integrar seu sistema de transporte.

No dia 21 de dezembro, Rosa Parks voltou a embarcar em um ônibus.

Dessa vez, podia sentar-se em qualquer lugar.

A vitória foi histórica. Mas ela estava longe de encerrar a luta.

A segregação deixava de existir nos ônibus. Permanecia nas escolas, nos restaurantes, nas urnas eleitorais, nas universidades e na vida cotidiana de milhões de americanos negros.

O assento havia sido conquistado. Agora era preciso conquistar o restante do país.