"O Soldado Caído" (1936), fotografia de Robert Capa, tornou-se um dos maiores símbolos da Guerra Civil Espanhola. A imagem mostra um combatente republicano no momento em que é atingido e, apesar das controvérsias sobre sua autenticidade, permanece um marco do fotojornalismo de guerra

Na Guerra Civil Espanhola, a batalha não era travada apenas com fuzis e artilharia. Também acontecia através das lentes das câmeras. Pela primeira vez, fotógrafos acompanharam os combates de maneira tão próxima que o mundo passou a enxergar a guerra quase em tempo real. Nenhum deles se tornaria tão importante quanto Robert Capa.

Nascido na Hungria com o nome Endre Erno Friedmann, Capa chegou à Espanha em 1936 acompanhado da fotógrafa alemã Gerda Taro. Jovens, idealistas e apaixonados tanto pela fotografia quanto um pelo outro, acreditavam que a câmera poderia revelar ao mundo o verdadeiro rosto da guerra. E conseguiram.

Enquanto muitos profissionais registravam soldados perfilados ou cidades destruídas após os combates, Capa buscava algo diferente. Queria fotografar o instante em que a história acontecia. Para isso, aproximava-se o máximo possível da linha de frente, dividindo riscos com os próprios combatentes. Foi durante essa cobertura que nasceu uma das fotografias mais famosas de todos os tempos.

Em 5 de setembro de 1936, na região de Cerro Muriano, sua câmera registrou um miliciano republicano aparentemente no momento em que era atingido por um disparo. O homem surge inclinado para trás, com o rifle escapando das mãos e o corpo perdendo o equilíbrio.

A imagem ficou conhecida como “O Soldado Caído". Publicada primeiro na revista francesa “Vu” e, depois, na norte-americana “Life”, a fotografia percorreu o mundo em poucas semanas.

Para milhões de pessoas, foi a primeira vez que a morte em combate deixava de ser apenas uma descrição escrita para ganhar um rosto.

A fotografia redefiniu o fotojornalismo. Durante décadas, foi considerada a representação perfeita do instante em que a guerra interrompe uma vida. O enquadramento simples e a aparente espontaneidade transformaram a imagem em um dos maiores marcos da fotografia documental.

Mas a fama trouxe uma controvérsia que permanece até hoje. Seria aquela morte real?

Ao longo dos anos, pesquisadores analisaram a paisagem, compararam sombras, revisaram documentos e até contestaram o local onde a fotografia teria sido feita.

Outros levantaram a hipótese de que a imagem pudesse ter sido registrada por Gerda Taro, e não por Robert Capa.

Nenhuma investigação, porém, conseguiu apresentar uma resposta definitiva. A ausência dos negativos originais manteve viva uma das maiores discussões da história da fotografia.

Independentemente da autoria ou da polêmica, seu impacto jamais diminuiu.

Da mesma forma que a pintura inigualável “Guernica”, de Pablo Picasso, a fotografia ultrapassou a Guerra Civil Espanhola e passou a representar todas as guerras. Tornou-se um símbolo da fragilidade humana diante da violência e ajudou a consolidar a ideia de que uma única imagem pode resumir um acontecimento histórico inteiro.

A experiência espanhola também marcou profundamente a vida de seus protagonistas.

Em julho de 1937, Gerda Taro morreu durante a Batalha de Brunete, atropelada por um tanque republicano em retirada. Tinha apenas 26 anos e entrou para a história como uma das primeiras fotojornalistas a perder a vida cobrindo um conflito armado.

A morte da companheira abalou profundamente Capa, mas não interrompeu sua carreira.

Nos anos seguintes, ele acompanhou os principais conflitos do século XX. Fotografou a campanha do Norte da África, registrou o desembarque aliado na Normandia durante o Dia D e esteve presente em diversas frentes da Segunda Guerra Mundial.

Em 1947, ao lado de Henri Cartier-Bresson, David "Chim" Seymour, George Rodger e William Vandivert, fundou a Magnum Photos, agência que revolucionou o fotojornalismo ao colocar os próprios fotógrafos no controle de seus negativos e de suas histórias.

Capa costumava repetir uma frase que se transformou em lema para gerações de fotógrafos: "Se suas fotos não são boas o bastante, é porque você não está perto o suficiente.’’

Mais do que um conselho técnico, era uma filosofia de trabalho. Ele acreditava que fotografar significava compartilhar o risco, compreender as pessoas retratadas e estar presente quando a história acontecia.

Em 1954, morreu ao pisar em uma mina terrestre durante a Guerra da Indochina, no atual Vietnã.

Sua trajetória começou a ganhar projeção mundial na Espanha. Foi ali que Robert Capa descobriu que uma fotografia poderia fazer mais do que registrar um conflito: poderia transformar-se em memória, denúncia e consciência coletiva.

Quase um século depois, suas imagens continuam lembrando que, por trás de toda guerra, existem vidas interrompidas muito antes de qualquer vitória ser anunciada.

‘‘Se suas fotos não são boas o bastante, é porque você não está perto o suficiente. agência magno

Morte, luta e amor na guerra na espanha

Federico García Lorca

Quando a Guerra Civil Espanhola começou, Lorca era o escritor vivo mais admirado do país. Preso e executado por milicianos nacionalistas em agosto de 1936, tornou-se o maior símbolo da perseguição a artistas e intelectuais. Seu corpo nunca foi encontrado, e sua morte permanece como uma das maiores feridas culturais da Espanha.

Ernest Hemingway

Como correspondente de guerra, Hemingway acompanhou os combates de perto e transformou sua experiência na Espanha em reportagens e no romance “Por Quem os Sinos Dobram”, uma das obras mais marcantes sobre o conflito.

Martha Gellhorn

Correspondente de guerra do século XX, chegou à Espanha para cobrir a Guerra Civil e conheceu Hemingway no Hotel Florida, em Madri. O caso entre os dois nasceu em meio aos bombardeios e às reportagens do conflito. Sua cobertura destacou o sofrimento da população civil e ajudou a redefinir o papel das mulheres no jornalismo de guerra.

George Orwell

Voluntário nas milícias republicanas, Orwell combateu nas trincheiras, foi ferido por um tiro no pescoço e registrou suas experiências em “Homenagem à Catalunha”, relato essencial sobre a Guerra Civil Espanhola.

