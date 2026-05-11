De um lado, Francisco, marcado pela aproximação pastoral com as periferias do mundo. Do outro, Leão XIV, associado à busca por estabilidade institucional, redução das tensões internas e defesa da dignidade humana

Quando os cardeais deixaram a Capela Sistina em maio de 2025, uma das perguntas que pairavam sobre Roma era inevitável: o novo papa governaria em continuidade com Francisco ou iniciaria uma correção de rota?

Doze meses depois, o Vaticano parece ter encontrado uma resposta intermediária.

Leão XIV não rompeu com o pontificado anterior. Também não se transformou numa extensão dele.

Ao longo do primeiro ano, consolidou-se em Roma a percepção de que o novo papa trabalha menos pela ruptura e mais pela absorção gradual de tensões acumuladas durante a última década. Francisco abriu debates, deslocou fronteiras e aceitou conviver com o conflito público dentro da Igreja. Leão XIV herdou justamente essa Igreja tensionada e passou o primeiro ano tentando reduzir a temperatura sem desmontar as transformações já iniciadas.

A diferença apareceu cedo.

Francisco governava frequentemente pelo impacto do gesto. Havia os telefonemas inesperados, as entrevistas improvisadas nos aviões papais, as imagens simbólicas cuidadosamente escolhidas para produzir repercussão pública. Em dezembro de 2024, poucos meses antes de morrer, colocou um keffiyeh palestino sobre a manjedoura do Vaticano durante o período natalino, gesto que provocou reações imediatas em diferentes setores da Igreja e da diplomacia internacional.

Leão XIV se move de outra forma.

No primeiro ano de pontificado, praticamente eliminou improvisos públicos. Discursos passaram a ser escritos com extremo cuidado. As entrevistas espontâneas desapareceram quase completamente. Pronunciamentos longos, teológicos e densos voltaram ao centro da comunicação do Vaticano. Em Roma, diplomatas e jornalistas perceberam rapidamente que cada palavra do novo pontífice parecia calculada para reduzir ambiguidades.

Nada nele lembra um papa interessado em alimentar ciclos permanentes de repercussão.

Esse estilo produziu uma mudança importante na relação entre o Vaticano e o debate público global. Francisco frequentemente aceitava a tensão como método pastoral. Leão XIV demonstra preferência pela estabilização.

A diferença ficou evidente na condução de temas que haviam se tornado explosivos durante o pontificado anterior.





Entre eles, a questão LGBTQIA+ dentro da Igreja.

Francisco ampliou o debate público sobre acolhimento, linguagem pastoral e bênçãos a casais em situação irregular, provocando entusiasmo em setores progressistas e forte resistência entre alas conservadoras do episcopado. Leão XIV recebeu esse cenário já polarizado.

Quando o cardeal Reinhard Marx, de Munique, autorizou formulários de bênção para casais homossexuais em sua arquidiocese, o Vaticano respondeu sem confronto aberto, mas também sem hesitação doutrinária. O papa afirmou que a Santa Sé não concordava com bênçãos formais para uniões consideradas irregulares pela doutrina católica.

Não houve espetáculo disciplinar. Nenhuma humilhação pública. Nenhuma ruptura institucional.

A decisão foi interpretada como um retrato preciso do método leonino: firmeza doutrinária acompanhada de recusa ao conflito teatral.

O mesmo ocorreu na questão da Missa Tridentina.

Francisco havia restringido severamente o uso do rito antigo em latim através do decreto Traditionis Custodes, medida que provocou resistência entre grupos tradicionalistas, sobretudo na França e nos Estados Unidos. Leão XIV manteve o decreto, mas adotou tom diferente ao tratar do assunto com bispos europeus. Em cartas reservadas e orientações pastorais, incentivou soluções capazes de integrar os fiéis ligados ao rito tradicional sem transformar o tema em campo de batalha ideológica.

No Vaticano, alguns analistas passaram a definir a estratégia como “reforma por absorção”: mudanças lentas, silenciosas e institucionalmente controladas.

Na prática, Leão XIV tenta impedir que a Igreja continue funcionando como uma sucessão permanente de guerras culturais internas.

A reorganização da Cúria também começou a revelar prioridades próprias do novo pontificado.

Em janeiro de 2026, o papa convocou um consistório extraordinário para discutir governança interna, sinodalidade e funcionamento dos organismos centrais do Vaticano. O encontro foi interpretado como o primeiro grande movimento estrutural inteiramente concebido por ele. Nos meses seguintes, reforçou o papel da Secretaria de Estado, ampliou mecanismos de coordenação entre dicastérios e iniciou ajustes administrativos discretos, mas vistos em Roma como sinais de recentralização moderada da máquina vaticana depois de anos de reformas fragmentadas.

Ainda assim, nenhum tema ocupou tanto espaço no primeiro ano quanto a inteligência artificial.

Leão XIV transformou a questão tecnológica numa preocupação moral explícita da Igreja Católica.

Em fevereiro de 2026, pediu publicamente que sacerdotes não utilizassem inteligência artificial para escrever homilias. “A inteligência artificial nunca será capaz de compartilhar a fé”, afirmou. Depois, na mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, avançou além da crítica técnica e tratou a IA como um problema antropológico.

O risco, segundo escreveu, não estava apenas nas máquinas, mas na possibilidade de deterioração gradual das capacidades emocionais, cognitivas e relacionais da humanidade.

A futura encíclica Magnifica Humanitas deverá consolidar esse pensamento.

O Vaticano trabalha o documento como a primeira grande peça doutrinária inteiramente associada ao nome de Leão XIV. A expectativa dentro da Igreja é que a encíclica funcione para a era digital da mesma maneira que a Rerum Novarum funcionou para a Revolução Industrial no final do século 19.

Não por acaso, o próprio papa evocou diversas vezes a figura de Leão XIII para explicar o sentido do nome que escolheu.

Se Francisco ficou associado às periferias, à ecologia e à misericórdia pastoral, Leão XIV começa a construir outro eixo: dignidade humana diante do poder tecnológico, reconstrução da unidade interna da Igreja e contenção da radicalização política global.

Seu primeiro ano foi menos explosivo. Talvez também mais estratégico.

Em Roma, há a percepção crescente de que Leão XIV governa olhando menos para o próximo ciclo de manchetes e mais para a próxima década da Igreja Católica.



FRANCISCO

Formação jesuíta e espiritualidade pastoral



Papa Francisco foi formado dentro da Companhia de Jesus, a ordem dos jesuítas fundada por Santo Inácio de Loyola no século XVI. Os jesuítas são conhecidos pela forte atuação intelectual, missionária e educacional, além da disciplina espiritual baseada nos Exercícios Espirituais de Santo Inácio.A formação jesuíta de Francisco influenciou diretamente seu estilo de governo. O papa argentino desenvolveu perfil pastoral, linguagem simples e forte preocupação social. Seu pontificado foi marcado pela defesa dos pobres, das periferias e dos migrantes, além da busca constante por diálogo político e religioso. Também herdou dos jesuítas a ideia de “discernimento”, método espiritual que valoriza reflexão gradual antes das decisões.

LEÃO XIV

Formação agostiniana e visão comunitária

Papa Leão XIV pertence à Ordem de Santo Agostinho, tradição religiosa inspirada no pensamento do filósofo e teólogo Santo Agostinho, um dos maiores intelectuais do cristianismo antigo. Os agostinianos valorizam vida comunitária, estudo teológico, interioridade espiritual e busca da unidade da Igreja. Diferentemente da tradição missionária expansiva dos jesuítas, a formação agostiniana costuma enfatizar reflexão, estabilidade institucional e equilíbrio doutrinário.



Essa influência aparece no estilo de Leão XIV. Seu pontificado tem sido marcado por discursos densos, linguagem mais teológica, preocupação com unidade interna da Igreja e cautela diante de polarizações políticas e culturais. O papa também demonstra forte preocupação intelectual com temas contemporâneos, especialmente inteligência artificial, ética e dignidade humana.