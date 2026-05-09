Sob o brilho dos mosaicos bizantinos, Maria atravessou séculos observando impérios nascerem e desaparecerem. Quase silenciosa nos Evangelhos, sua figura acabaria no centro de uma das maiores disputas religiosas da Antiguidade. No ano de 431, líderes cristãos reunidos em Éfeso discutiram uma pergunta que mudaria a história da Igreja: Maria poderia ser chamada de “Mãe de Deus”? Depois daquele concílio, sua imagem atravessaria o mundo cristão em mosaicos, procissões e basílicas monumentais, como a Santa Sofia, em Constantinopla, atual Istambul.Neste Dia das Mães, o Estado de Minas percorre os caminhos históricos que transformaram Maria numa das figuras maternas mais influentes do Ocidente.



Antes do dogma, um grande silêncio

Sob as ruas de Roma, iluminadas apenas pela fumaça das lamparinas, pequenos grupos de cristãos caminhavam em silêncio pelos corredores estreitos das catacumbas. Nas paredes úmidas escavadas sob a cidade imperial, surgiam algumas das primeiras imagens ligadas à nova fé que ainda sobrevivia à margem do poder romano. Entre elas, aparecia uma mulher segurando uma criança no colo.

Nos primeiros séculos do cristianismo, Maria ainda estava longe da grandiosidade que alcançaria depois nos mosaicos bizantinos e nas grandes basílicas do Oriente. Nos Evangelhos, surgia discretamente: acompanhando o nascimento de Jesus, observando episódios da infância narrados por Lucas e Mateus e aparecendo poucas vezes ao longo da vida pública de Cristo.

A principal preocupação das primeiras comunidades cristãs não era definir quem era Maria. O centro da discussão estava em outra figura: Jesus. Espalhados por cidades como Jerusalém, Antioquia, Alexandria e Roma, os cristãos tentavam compreender como aquele pregador judeu executado pelo Império Romano poderia ser entendido ao mesmo tempo como homem e manifestação divina.

Foi justamente nesse processo que Maria começou lentamente a ganhar importância. Ao discutir quem era Cristo, teólogos inevitavelmente retornavam à mulher que o havia colocado no mundo.

No século 2, autores como Justino Mártir e Irineu de Lyon desenvolveram a ideia de Maria como uma “nova Eva”. O paralelismo não era apenas retórico: se Eva havia desobedecido a Deus ao acolher a palavra da serpente, Maria,segundo Irineu, havia desfeito esse nó ao acolher a palavra do anjo Gabriel. A obediência de Maria reparava a desobediência de Eva. Para Irineu, expresso em sua obra Adversus Haereses (c. 180 d.C.), Maria era ‘‘causa de salvação para si mesma e para todo o gênero humano’’, formulação que se tornaria um dos pilares do pensamento mariano ocidental. Essa leitura tipológica, que lê o Novo Testamento à luz do Antigo, moldou profundamente a maneira como gerações posteriores de teólogos enxergariam o papel de Maria na história da redenção.

Depois do Édito de Milão, promulgado pelo imperador Constantino em 313, a religião deixou de ser perseguida e começou a ocupar espaço dentro do próprio Império Romano. Igrejas surgiram em antigas cidades pagãs, peregrinações se multiplicaram e personagens ligados à vida de Jesus passaram a receber maior veneração popular. No Oriente cristão, especialmente em cidades da Ásia Menor e do Egito, a figura de Maria começou a ganhar novas dimensões.

Antes dos concílios, dos títulos solenes e das procissões imperiais, Maria atravessou os primeiros séculos do cristianismo quase em silêncio. Mas o silêncio estava prestes a terminar.

editoria de arte/ imagem inspirada na iconografia bizantina

A imagem mais antiga conhecida

Uma das representações mais antigas associadas a Maria foi encontrada nas Catacumbas de Priscila, em Roma, e data aproximadamente do século 3. O afresco mostra uma mulher segurando uma criança enquanto um homem aponta para uma estrela. A pintura foi produzida numa época em que o cristianismo ainda sofria perseguições do Império Romano e muitos símbolos religiosos precisavam permanecer escondidos em túmulos subterrâneos utilizados pelas primeiras comunidades cristãs. Hoje, a imagem é considerada uma das mais antigas representações marianas conhecidas.



A palavra que incendiou o Oriente

No século 5, uma disputa teológica atravessou palácios, igrejas e ruas do Império Romano do Oriente, transformando Maria no centro de uma crise sem precedentes



As notícias se espalhavam rapidamente pelos corredores de Constantinopla. Em igrejas tomadas pelo cheiro de incenso e pelo brilho das velas, fiéis ouviam sermões inflamados enquanto escribas copiavam cartas destinadas às principais cidades do Oriente cristão. Nos mercados próximos ao palácio imperial, o assunto atravessava multidões: afinal, Maria poderia realmente ser chamada de “Mãe de Deus”?

No centro da crise estava uma palavra grega: Theotokos. A expressão, utilizada por muitos cristãos havia décadas, significava “aquela que deu à luz Deus”. Para parte da Igreja oriental, o título reforçava a crença de que Jesus Cristo era ao mesmo tempo humano e divino desde o nascimento. Mas nem todos aceitavam essa definição.

Em Alexandria, Cirilo acompanhava o avanço das ideias de Nestório com crescente preocupação. Patriarca influente e estrategista político experiente, ele era também um teólogo de formação sólida – autor de extensos comentários bíblicos e de tratados cristológicos que desenvolveram a doutrina da hypostasis, ou seja, a unidade pessoal de Cristo. Para Cirilo, a separação proposta por Nestório entre a natureza humana e a natureza divina de Jesus não era apenas um erro pastoral: era uma ruptura com a própria lógica da encarnação. Se Cristo fosse dividido em dois sujeitos distintos, a redenção humana perderia sentido, pois seria Deus mesmo quem precisaria assumir a carne para salvar a humanidade de dentro. Sua defesa do título Theotokos não era, portanto, primariamente um argumento sobre Maria – era um argumento sobre Cristo. Reconhecer Maria como Mãe de Deus equivalia a afirmar que o filho que ela concebeu era, desde o primeiro instante, uma única pessoa divina encarnada. Essa posição seria formalizada por Cirilo em seus famosos Doze Anátemas (430 d.C.), documento que antecedeu diretamente o Concílio de Éfeso.

O debate rapidamente deixou os livros e alcançou as ruas. Em Constantinopla, partidários dos dois lados passaram a disputar espaço dentro das igrejas enquanto monges defendiam publicamente suas posições diante da população. Cartas cruzavam o Mediterrâneo carregando acusações e tentativas de convencimento. O conflito já não dizia respeito apenas à figura de Maria.

Quando as delegações ligadas a Nestório chegaram a Éfeso dias depois do início das sessões, recusaram-se a reconhecer a validade das decisões tomadas em sua ausência. Reunindo-se separadamente, os bispos nestorianos realizaram um concílio paralelo no qual condenaram Cirilo e seus aliados por heresia. O impasse foi tamanho que o próprio imperador Teodósio II chegou a prender representantes dos dois lados, numa tentativa desesperada de forçar a negociação. Somente após meses de pressão política, com Cirilo libertado e Nestório definitivamente exilado, o resultado do concílio ficou estabelecido. O episódio do duplo concílio ilustra com clareza que a questão teológica era inseparável da disputa de poder: o que estava em jogo não era apenas uma definição doutrinária, mas o controle sobre a Igreja do Oriente cristão.

À medida que a tensão aumentava, o imperador Teodósio II começou a temer que a divisão religiosa se transformasse numa ameaça política real. Em pouco tempo, convocaria um grande concílio na cidade de Éfeso para tentar restaurar a unidade do Oriente cristão. Mas a crise já havia ultrapassado qualquer possibilidade de silêncio.

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O patriarca derrotado

Após ser condenado no Concílio de Éfeso, Nestório perdeu o cargo de patriarca de Constantinopla e acabou enviado para regiões isoladas do Egito. Mesmo afastadas do Império Romano, suas ideias continuaram circulando principalmente na Pérsia. Séculos depois, comunidades associadas ao nestorianismo ajudariam a espalhar o cristianismo pela Ásia Central e até pela China medieval.

