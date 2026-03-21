



Ao longo da década de 1980, a União Soviética passou a enfrentar uma crise profunda que colocaria em xeque a própria existência do regime. Problemas econômicos, pressões políticas internas e o desgaste provocado por anos de disputa com os Estados Unidos começaram a enfraquecer o sistema socialista soviético.

O modelo econômico centralizado já não conseguia sustentar o ritmo de crescimento necessário para competir com o Ocidente. A escassez de produtos, a queda na produtividade e o aumento das dificuldades sociais revelavam os limites de um sistema que, durante décadas, havia buscado afirmar sua superioridade.

Foi nesse contexto que, em 1985, chegou ao poder o líder soviético Mikhail Gorbachev. Ele iniciou uma série de reformas que buscavam modernizar o país e reestruturar o sistema político e econômico. As medidas ficaram conhecidas como perestroika (reestruturação) e glasnost (abertura).

A proposta era promover “uma renovação do socialismo”, tornando o sistema mais eficiente e transparente. No entanto, as mudanças tiveram efeitos que ultrapassaram o controle do governo. A abertura política permitiu o surgimento de críticas ao regime, enquanto a reestruturação econômica não conseguiu resolver rapidamente os problemas existentes.

Ao mesmo tempo, movimentos populares começaram a ganhar força em diversos países do Leste Europeu, que até então estavam sob influência soviética. Em várias regiões, manifestações passaram a exigir reformas políticas, eleições livres e maior autonomia em relação a Moscou.

Em 1989, um dos símbolos mais marcantes da Guerra Fria foi derrubado: o Muro de Berlim. A queda do muro representou “o fim visível da divisão da Europa” e tornou-se um marco histórico do enfraquecimento do bloco socialista.

A partir daquele momento, governos alinhados à União Soviética começaram a ruir em sequência. Países da Europa Oriental passaram por transformações políticas profundas, abandonando o modelo socialista e se aproximando do Ocidente.

Dentro da própria União Soviética, as tensões também se intensificavam. Repúblicas que integravam o bloco soviético passaram a reivindicar independência. O controle central de Moscou se enfraquecia rapidamente.

Em 1991, uma tentativa de golpe por setores conservadores do governo fracassou, acelerando ainda mais a crise. O episódio evidenciou que o poder soviético já não tinha capacidade de manter a unidade política do país.

No mesmo ano, a União Soviética foi oficialmente dissolvida. O fim do Estado que havia sido uma das principais potências do século XX marcou “o encerramento de uma era de confrontação global”.

A dissolução da União Soviética encerrou formalmente a Guerra Fria. Após décadas de rivalidade, o mundo deixava para trás um período marcado por tensões constantes, crises internacionais e o temor de uma guerra nuclear.

O fim do conflito não significou o desaparecimento das disputas geopolíticas, mas representou uma mudança profunda na organização do sistema internacional. Os Estados Unidos consolidaram-se como a principal potência global, enquanto novos desafios passariam a definir o cenário mundial nas décadas seguintes.

A Guerra Fria chegava ao fim sem um confronto direto entre as superpotências, mas com consequências que continuariam a influenciar a política internacional. O período deixava como legado um mundo transformado, em que as marcas da rivalidade entre dois sistemas ainda permanecem presentes na história contemporânea.



A Era dos extremos

Para o historiador britânico Eric Hobsbawm, autor de “A Era dos Extremos”, a Guerra Fria deve ser compreendida dentro do “breve século XX”, de 1914 a 1991. Nesse contexto, o conflito entre Estados Unidos e União Soviética moldou a ordem global sem confronto direto entre as superpotências. “A peculiaridade da Guerra Fria era a de que, em termos objetivos, não havia perigo iminente de guerra mundial”, observa, consolidando o chamado equilíbrio do terror. Para Hobsbawm, o fim do conflito abriu um cenário de incertezas.



A guerra no cinema

Dr. Fantástico (1964) Dirigido por Stanley Kubrick, o filme usa humor ácido para retratar o medo nuclear. Um general americano inicia um ataque contra a URSS, expondo a irracionalidade militar. É uma crítica direta à lógica da Guerra Fria e ao risco de destruição global.

Ponte dos Espiões (2015) De Steven Spielberg, acompanha um advogado americano encarregado de negociar a troca de prisioneiros entre EUA e URSS. Baseado em fatos reais, revela os bastidores da diplomacia e a tensão constante

arquivo em

Rocky IV (1985) O boxe vira metáfora da Guerra Fria quando Rocky enfrenta o soviético Ivan Drago. Mais que esporte, o filme simboliza o confronto ideológico entre EUA e URSS. Ao final, sugere reconciliação, refletindo o início da distensão no cenário global.

“Precisamos de mais democracia, mais abertura ou o sistema não sobreviverá” • Mikhail Gorbachev, durante entrevista em 1985