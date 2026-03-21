Em novembro de 1989, um comunicado impreciso levou multidões aos postos de controle em Berlim. Diante da falta de instruções, os guardas abriram as passagens, permitindo que milhares cruzassem livremente entre os dois lados





Durante quase três décadas, o Muro de Berlim foi o símbolo mais visível da divisão do mundo durante a Guerra Fria. De um lado, Berlim Ocidental, alinhada ao capitalismo; do outro, Berlim Oriental, sob influência da União Soviética. Mais do que concreto e arame farpado, o muro representava uma fronteira ideológica, política e humana.



Construído em 1961, o muro surgiu para conter a fuga em massa de cidadãos do lado oriental para o ocidental. Ao longo dos anos, tornou-se um instrumento de controle, vigilância e repressão. Famílias foram separadas, e inúmeras tentativas de travessia terminaram em prisão ou morte.

Nos anos 1980, o cenário começou a mudar. A União Soviética enfrentava uma crise profunda, enquanto reformas políticas e econômicas ganhavam força sob a liderança de Mikhail Gorbachev.

O enfraquecimento do controle soviético abriu espaço para manifestações populares em vários países do Leste Europeu.Na Alemanha Oriental, protestos cresceram rapidamente. Milhares passaram a exigir liberdade de circulação e mudanças políticas. O governo, pressionado, começou a perder o controle da situação.Em 9 de novembro de 1989, um anúncio confuso indicou a liberação das viagens. A notícia se espalhou, e multidões foram aos pontos de controle. Sem orientação clara, guardas permitiram a passagem.

Em poucas horas, milhares atravessavam livremente entre os dois lados de Berlim.

A cena se transformou em um momento histórico: pessoas subiam no muro, celebravam e iniciavam sua derrubada com ferramentas improvisadas.

A queda foi vista como “o fim visível da divisão da Europa” e sinalizou o colapso do sistema socialista no continente. Governos alinhados à União Soviética começaram a cair em sequência, marcando a fase final da Guerra Fria.

Anos antes, a pressão já havia sido expressa. Em 1987, diante do Portão de Brandemburgo, o presidente Ronald Reagan declarou:

“Senhor Gorbachev, se o senhor busca a paz e prosperidade… derrube este muro!”

Do lado soviético, o próprio Mikhail Gorbachev reconhecia a urgência das mudanças ao afirmar:

“A vida pune aqueles que chegam tarde demais.”

Mais do que a reunificação de uma cidade, o episódio simbolizou o enfraquecimento da ordem criada após a Segunda Guerra Mundial. O mundo assistia ao desmonte de uma estrutura que sustentou décadas de tensão entre as superpotências.

A queda do muro não encerrou imediatamente a Guerra Fria, mas deixou claro que o equilíbrio entre Estados Unidos e União Soviética estava se desfazendo.

Arquivo em

FRONTEIRA MORTAL

Em agosto de 1962, o jovem alemão oriental Peter Fechter tentou atravessar o Muro de Berlim em busca de liberdade. Ao escalar a barreira, foi atingido por tiros de guardas da Alemanha Oriental. Ferido, caiu na “faixa da morte” e agonizou por quase uma hora sem socorro. Entre 1961 e 1989, ao menos 140 pessoas morreram tentando cruzar o muro.

Momentos decisivos que marcaram a Guerra Fria

Guerra do Vietnã (1955–1975)



O Vietnã foi dividido entre o Norte comunista e o Sul apoiado pelos Estados Unidos. Com o avanço das forças do Norte, os EUA intensificaram sua presença militar, transformando o conflito em uma guerra de grandes proporções. Após anos de combates e forte pressão interna, os americanos se retiraram, e o Vietnã foi unificado sob um governo comunista.

Corrida armamentista nuclear



A corrida armamentista foi um dos pilares da Guerra Fria. EUA e URSS investiram na produção de armas nucleares em escala crescente, acumulando milhares de ogivas. Esse cenário levou ao “equilíbrio do terror”, baseado na ideia de que qualquer ataque resultaria em destruição mútua. O medo de uma guerra nuclear influenciou decisões políticas, estratégias militares e o cotidiano de milhões de pessoas ao redor do mundo.

“Senhor Gorbachev, se o senhor busca a paz e prosperidade… derrube este muro!”

• Ronald Reagan, diante do Portão de Brandemburgo em 1987