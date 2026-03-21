



Durante treze dias de outubro de 1962, o planeta viveu o momento mais tenso de toda a Guerra Fria. A descoberta de mísseis nucleares soviéticos em Cuba levou Estados Unidos e União Soviética a uma confrontação direta que poderia ter desencadeado uma guerra nuclear. Pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o risco de um conflito atômico global parecia real.

A crise começou quando aviões espiões americanos identificaram instalações militares em construção na ilha de Cuba. As imagens foram registradas por aeronaves de reconhecimento U-2 e revelavam bases destinadas ao lançamento de mísseis nucleares capazes de atingir cidades americanas em poucos minutos.

As fotografias foram apresentadas ao presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, em 16 de outubro de 1962. A descoberta levou à formação de um grupo de conselheiros que passou a se reunir diariamente na Casa Branca para discutir possíveis respostas à ameaça.

Do outro lado da crise estava o líder soviético Nikita Khrushchev, que havia autorizado secretamente o envio de armamentos nucleares para Cuba. A decisão fazia parte de uma estratégia para equilibrar o poder militar entre as duas superpotências e proteger o governo revolucionário de Fidel Castro, aliado de Moscou desde a revolução cubana de 1959.

Em 22 de outubro, Kennedy fez um pronunciamento televisionado que surpreendeu o mundo. Ele revelou a existência das bases de mísseis e anunciou que os Estados Unidos estabeleceriam um bloqueio naval — chamado oficialmente de quarentena — para impedir a chegada de novos armamentos à ilha.

“O caminho que escolhemos para o presente é o da vigilância e da contenção”, declarou Kennedy ao anunciar a decisão americana.

Navios de guerra foram enviados ao Caribe para interceptar embarcações soviéticas que transportavam equipamentos militares. Durante vários dias, o mundo acompanhou com apreensão a aproximação dessas embarcações da linha de bloqueio estabelecida pelos Estados Unidos.

Enquanto isso, forças militares em ambos os lados foram colocadas em estado máximo de alerta. Bombardeiros nucleares americanos ficaram preparados para decolar, e tropas soviéticas estacionadas em Cuba aguardavam ordens. Qualquer erro de cálculo poderia provocar uma escalada militar impossível de controlar.

Nos bastidores, diplomatas e líderes políticos tentavam encontrar uma saída para a crise. Em uma mensagem enviada a Washington, Khrushchev alertou para o perigo de um confronto nuclear. “Se não tivermos sabedoria, acabaremos nos chocando como toupeiras cegas e então começará o aniquilamento mútuo”, escreveu o líder soviético.

Após dias de tensão, um acordo começou a tomar forma. A União Soviética aceitou retirar os mísseis instalados em Cuba. Em troca, os Estados Unidos comprometeram-se a não invadir a ilha e aceitaram, de forma confidencial, retirar seus mísseis nucleares posicionados na Turquia.

Em 28 de outubro de 1962, Nikita Khrushchev anunciou oficialmente que os mísseis seriam desmontados. A decisão encerrou a crise e evitou o que poderia ter sido o conflito mais devastador da história.

O episódio levou as duas superpotências a reconhecer o perigo real de uma guerra nuclear. Nos anos seguintes, Washington e Moscou criaram mecanismos de comunicação direta para evitar novos confrontos, incluindo a instalação de uma linha direta entre as duas capitais, conhecida popularmente como telefone vermelho.

A Crise dos Mísseis de Cuba tornou-se um dos episódios mais emblemáticos do século XX. Durante aqueles treze dias, o mundo viveu sob a sombra da destruição nuclear e percebeu que a rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética havia alcançado um ponto em que qualquer decisão poderia mudar o destino da humanidade.

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A ilha que incendiou o século



A Revolução Cubana foi um processo político e militar que culminou, em 1959, na queda do regime de Fulgencio Batista e na ascensão de Fidel Castro. A partir da guerrilha organizada na Sierra Maestra, com figuras como Che Guevara, o movimento ganhou apoio popular ao denunciar desigualdades e repressão. Cuba passou por transformações sociais e alinhamento com a União Soviética.

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Revolução fortalecida



A invasão da Baía dos Porcos ocorreu em abril de 1961, quando exilados cubanos treinados pela CIA tentaram derrubar o governo de Fidel Castro. O plano, apoiado pelos Estados Unidos durante o governo de John F. Kennedy, fracassou rapidamente diante da resistência das forças cubanas. Em menos de três dias, os invasores foram derrotados. O episódio fortaleceu Castro internamente e consolidou a aproximação de Cuba com a União Soviética, intensificando ainda mais as tensões da Guerra Fria no continente.



“Se não tivermos sabedoria, acabaremos nos chocando como toupeiras cegas e então começará o aniquilamento mútuo” • Nikita Khrushchev, líder soviético em mensagem enviada ao governo americano