

O fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, não trouxe a estabilidade que muitos imaginavam para o cenário internacional. A derrota da Alemanha nazista e do Japão imperial encerrou um dos conflitos mais devastadores da história, mas abriu caminho para uma nova forma de tensão global. Duas potências emergiram como protagonistas do novo equilíbrio de forças: os Estados Unidos e a União Soviética.

Durante a guerra, ambos haviam lutado lado a lado contra o nazismo. No entanto, suas diferenças políticas e ideológicas eram profundas. De um lado estava o modelo capitalista defendido por Washington, baseado na economia de mercado e em instituições democráticas. Do outro, o sistema socialista liderado por Moscou, estruturado em torno de uma economia centralizada e de um regime político de partido único.

A desconfiança entre as duas potências cresceu rapidamente nos anos que se seguiram ao conflito. O mundo passou a ser dividido em dois grandes blocos políticos e militares, cada um tentando expandir sua influência sobre diferentes regiões do planeta. Essa disputa ficaria conhecida como Guerra Fria – um conflito marcado não por batalhas diretas entre as superpotências, mas por pressões diplomáticas, alianças militares, propaganda ideológica e uma intensa corrida armamentista.

A Europa tornou-se o primeiro grande palco dessa rivalidade. O continente havia sido devastado pela guerra, com economias destruídas, milhões de mortos e cidades inteiras reduzidas a escombros. Nesse cenário, os Estados Unidos passaram a apoiar a reconstrução da Europa Ocidental e a incentivar a consolidação de governos alinhados ao Ocidente.

Enquanto isso, a União Soviética consolidava sua presença na Europa Oriental. Países como Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, Bulgária e Alemanha Oriental passaram gradualmente a integrar a esfera de influência soviética, formando um bloco político fortemente ligado a Moscou.

Essa divisão do continente foi simbolicamente expressa em 1946, quando o ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill pronunciou um discurso histórico nos Estados Unidos afirmando que uma “cortina de ferro” havia descido sobre a Europa. A expressão rapidamente se tornou uma das mais marcantes do período e passou a representar a separação política e ideológica entre o Leste e o Oeste.

A rivalidade entre os dois blocos também levou à criação de alianças militares. Em 1949 foi fundada a Organização do Tratado do Atlântico Norte, reunindo países da Europa Ocidental e da América do Norte em uma aliança de defesa coletiva. Alguns anos depois, a União Soviética organizou o Pacto de Varsóvia, que passou a integrar os países socialistas da Europa Oriental sob comando militar soviético.

Assim, no final da década de 1940, o mundo encontrava-se dividido entre dois sistemas políticos e econômicos rivais. A disputa entre essas duas superpotências moldaria profundamente a história internacional nas décadas seguintes, influenciando guerras regionais, crises diplomáticas e decisões políticas em praticamente todos os continentes.