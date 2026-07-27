"Disse o senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência da República, ao podcast Flow News:"É, ainda mais ela sendo a esposa do meu pai, que eu sempre respeitei, né? Porque, se não fosse, certamente, né, eu acho que não teria chegado a esse ponto. A gente teria estancado antes." Há momentos em que as palavras revelam mais do que seus autores pretendem. Essa declaração escancara uma visão que trata a violência contra a mulher como algo condicionado às circunstâncias, e não como um limite intransponível. As palavras, os gestos e os atos revelam e, neste caso, escancaram o que pensa não apenas o senador Flávio Bolsonaro, mas também setores da direita e, de forma ainda mais explícita, da extrema direita sobre os direitos e a dignidade das mulheres."

Marcus Aurelio de Carvalho

Santos - SP