“Perplexidade é a palavra que expressa o imaginário das pessoas na reunião que consumiu milhares de dólares convocando 800 generais comandantes da segurança dos EUA para ouvir do Departamento de Segurança, agora de Guerra, e do presidente dos EUA, Donald Trump, que a reunião era para tratar da obesidade dos generais e seriam afastados caso não emagrecessem. Perguntas que não se calam: como se elege um presidente com esse perfil para cuidar da maior economia mundial protegida por ogivas nucleares, cobrando tarifas indiscriminadas, perseguindo imigrantes legais, desfazendo custos sociais, detonando partido adversário, genocida e corrupto?”

Antonio Negrão de Sá

Rio de Janeiro