“O comunismo/socialismo de Lula pôs a Bolsa de Valores em xeque, devido aos ‘dividendos’ pagos aos acionistas que ‘não merecem’ tal remuneração. Desde o início de 2023, após a posse de Lula, a Bolsa anda de marcha à ré, de lado ou em baixa. Lula não tem noção da importância dos acionistas para o desenvolvimento brasileiro. Para crescer e gerar empregos, as empresas abrem o capital, ou seja, sem juros bancários, admitem investidores, novos sócios. Para as empresas e o Brasil, é um bom negócio. Os bancos é que não gostam. O custo empresarial é baixo. Dividendos só se houver lucro e após cumprir as obrigações tributárias.”

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES