“Gostaria de elogiar o artigo publicado ontem (7/3), intitulado 'Mulheres vão além todos os dias', da conselheira do Instituto Inhotim, Luciana Zanini. Tudo ali dito e muito bem descrito é o cotidiano das mulheres, quer as que estejam próximas de nós e as que estão longe, lá numa região de conflito mundo afora ou no interior de uma floresta, aparentemente em paz. Mulher está sempre atenta! Se tem filho, então, desdobra-se muitas vezes, indescritivelmente, para dar conta do 'recado' sob sua responsabilidade ou assumida de outrem. Meus parabéns à articulista que soube descrever 'a vida diária das mulheres'! Muito obrigado, pelo exemplo, para toda mulher, próxima e longínqua dos nossos olhos! Que nós, os homens, fiquemos mais atento às lutas diárias de nossas companheiras!”

EDUARDO CONTIN GOMES

Belo Horizonte – MG