“Sobriedade e modéstia fariam bem a Donald Trump, que tomará posse do cargo de presidente dos Estados Unidos no próximo dia 20. Trump anunciou que pretende anexar o Canadá e a Groenlândia aos EUA. Tomar o controle do Canal do Panamá e expulsar imigrantes fazem parte de seus planos também. Esses discursos trazem instabilidade aos países de terceiro mundo. Mesmo tendo o apoio da maioria do parlamento, Trump não conseguirá realizar todas as suas imprudentes fantasias. Conforme as expectativas de Trump, daqui a uma semana, os conflitos envolvendo a Ucrânia, Rússia, Israel, Hamas e Líbano estarão resolvidos, com a sua ajuda.”

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte