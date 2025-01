“Lula3, com seu projeto de se manter no poder, abusou nas benesses sociais sob a forma de cabresto eleitoral em vez de, paralelamente, propiciar cursos profissionalizantes para sobrevivência dos beneficiados com o fruto do seu próprio trabalho; deu o peixe, mas não ensinou a pescar. Em suas gastanças e trapalhadas, sem se limitar às receitas (Lei da Responsabilidade Fiscal), bagunçou a economia, ocasionando inflação, alta do dólar e da taxa Selic e desequilíbrio fiscal. A situação se agravou com a insegurança jurídica abrindo a porteira para a bandidagem confessa da Operação Lava Jato e com interpretações avessas ao conteúdo da Carta Magna. Causando desestímulo a investimentos e fuga dos investidores. Só falta pedir que, o último a sair apague a luz.”

Humberto Schuwartz Soares