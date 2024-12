"O exercício profissional de um jornalista é muito importante e deve ser levado a sério. Foi esclarecedora a entrevista concedida por Alexandre Garcia, ao completar 84 anos, à sua filha Júlia Garcia, quando lhe perguntou: 'O que diria para o seu neto se ele quisesse ser jornalista?' Resumidamente, repasso a resposta: 'O jornalista é escravo de verdade, fiel à verdade, ética, com responsabilidade e sem invenções com o que diz ou escreve, sem alterar os fatos. A nobre função do jornalista é sempre divulgar

a veracidade dos acontecimentos'."



Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES