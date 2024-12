“2026 não está longe. Quando ele chegar vamos escolher aquele que será o presidente do Brasil para o período de janeiro de 2027 a dezembro de 2030. Graças a Deus já estamos livres de alguns enganadores que flertam com ditaduras, e que seriam capazes de iludir boa parte do eleitorado brasileiro, o que colocaria novamente em risco a nossa sagrada democracia. É bom que nós eleitores comecemos a olhar atentamente o trabalho dos políticos que aí estão, principalmente dos governadores de estado, observando o que eles vêm fazendo para melhorar a vida das populações dos seus estados. Eu vejo governadores que estão se destacando e que podem concorrer à Presidência da República. Aqui no Centro-Oeste dá para fazer uma chapa forte, presidente e vice-presidente. Goiás e Distrito Federal estão indo muito bem.”

Jeovah Ferreira

Taquari – DF