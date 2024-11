“A precária educação brasileira é a causa do desnível social. Daí, vergonhosamente, a cota disso ou daquilo para remediar. É importante o auxílio social, mas só por mais um ou dois anos. Paralelamente ao auxílio social, curso de artesanato ou outro que seja do interesse coletivo do pessoal de cada região, para qualificar o assistido e, orgulhosamente, sobreviver sem ser eleitor de cabresto.”

HUMBERTO SCHUWARTZ SOARES

Vila Velha (ES)