"O Brasil realmente é muito, muito, muito, mas muito rico. Agora em Macapá, no rico estado do Amapá, descobriram que médicos embolsaram em plantões fantasmas 3 milhões de reais; é mole ou quer mais? Num país de leis sérias, além de justa causa, processos civil e criminal, deveriam devolver em dobro o que usaram, pasmem, para viagens internacionais. E as nossas 'otoridades' e o justíssimo STF onde estão? Viajando? Aqui é Brasil, terra dos 'e$pertos'."

Antônio José Gomes Marques

São Paulo