"'Agora é Moraes que precisa se justificar' escreve Luiz Carlos Azedo na edição de 15 de agosto, no Estado de Minas. Engana-se o caro articulista, pois o ministro-verdugo sempre foi impiedoso, principalmente com aqueles que promoveram a quebradeira do dia 8 de janeiro, condenando-os a penas absurdas e nunca precisou justificar-se, por fazer parte do jogo espúrio que entronizou o ex-condenado na presidência e vive a clara intenção persecutória contra quem divergir do estado atual de coisas. Causa-me espécie o Antônio Conselheiro de Garanhuns não ser o primeiro a figurar no abominável inquérito das fakenews, na qual é um especialista. O Brasil está com o sinal trocado.”

Kleber Pereira Gonçalves

Belo Horizonte