“Os institutos de pesquisa precisam urgentemente rever seus métodos de pesquisas, visto que nosso país desde 2014 está dilacerado, dividido ao meio entre bolsonaristas e esquerda. Não é possível a obtenção de um resultado confiável quando dos dois lados as respostas são automáticas e não verdadeiras. Mesmo que o candidato pesquisado seja péssimo, a ideologia barata vai se interpor entre o certo e o errado, a resposta será sempre favorável ao segmento que a pessoa entende ser a melhor, deixando de lado o mais importante que é a capacidade, projetos e passado recente do pesquisado.Quando se pesquisa um governador ou presidente para saber o que o pesquisado acha daquela gestão, a resposta é mentirosa muitas vezes. O sujeito pode estar usufruindo de benefícios e vivendo melhor do que antes, mas não aceita a verdade, mente ao pesquisador e deturpa completamente o resultadofinal da pesquisa.”

Rafael Moia Filho

Bauru – SP