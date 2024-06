“Eu já passei por alguns momentos de ansiedade, principalmente por aguardar por resultados que dependiam do veredito de outras pessoas. Ansiedade traz dor, mexe com o nosso coração e a gente só melhora quando chega o resultado que nos agrada. Ah, como estou ansioso para ver as televisões, rádios e a imprensa escrita noticiando que os cabeças pensantes da afronta à nossa democracia, que culminou no dia 8 de janeiro de 2023, com as invasões das sedes dos Três Poderes, também viraram réus. Não é admissível que somente os “massa de manobra” sofram condenações. Por favor, senhores aplicadores da lei, eu preciso dormir melhor.”

Jeovah Ferreira

Taquari - DF