"A esquerda é competente para engendrar manobras diversionistas. Para obnubilar a crise na saúde, a fuga dos presos em Mossoró e a falsa denúncia de roubo dos móveis do Alvorada, prenderam os responsáveis pelo assassinato de Marielle depois de 6 anos e 10 dias. O supremo ministro Lewandowski declara: 'Uma vitória do estado brasileiro', conforme capa do Estado de Minas de ontem, 25/3. Como pode dizer isso sem corar? Estão envolvidos políticos e, pasmem, o diretor da Polícia Civil do Rio, o que caracteriza uma derrota do estado brasileiro. É a tentativa de ludibriar nosso sofrido povo sabendo que ele acredita nas narrativas fajutas. O caso Marielle fedeu esse tempo todo e foi explorado ao extremo na tentativa de envolver Bolsonaro e sua família."

Kleber Pereira Gonçalves

Belo Horizonte