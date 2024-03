"Lula3, com 39 ministros, um montão de assessores, Janja e um avião de seu exclusivo uso deveria, espontaneamente, dar um passeio a São Paulo para se inteirar do que foi o Holocausto. Visitar o Museu da Imagem e do Som (MIS), para ver a exposição 'A Tragédia do Holocausto: a vida de Julio Gartner', até 21/4. Se Lula3 não quiser ir por bem, que seja a força. Para não falar bobagens, ele carece de esclarecimentos sobre a Segunda Guerra Mundial."

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES