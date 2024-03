Veja as consequências que se mantém até hoje na oferta de serviços on-line após a pandemia

Não há como negar que a pandemia de Covid-19 também teve um papel importante na mudança dos hábitos das pessoas. Com o distanciamento social necessário, as lojas físicas tiveram que fechar suas portas e se aventurar no mundo digital.

E olha só: deu certo! Os marketplaces, aqueles sites onde várias marcas vendem seus produtos, dominam uma parte enorme desse comércio eletrônico no Brasil.

Entre 2019 e 2022, o comércio eletrônico no Brasil movimentou cerca de R$450 bilhões, mais que o dobro do que antes da pandemia. E no primeiro trimestre de 2023, quase 3 milhões de pedidos foram feitos online, um aumento de 21% comparado ao ano anterior.

É uma verdadeira revolução, não é? E o melhor de tudo é que essa mudança nos beneficia, tornando nossas compras mais fáceis e acessíveis do que nunca.

Mas não para por aí: serviços como assessoria jurídica, psicoterapias, acesso à educação, entre outros, também migraram para o mundo digital, tornando-se práticas amplamente adotadas que oferecem comodidade e eficiência para todos nós.

Os métodos de pagamento on-line também sofreram mudanças significativas. Plataformas de pagamento eletrônico e carteiras digitais estão se tornando cada vez mais populares, oferecendo transações rápidas, seguras e sem contato físico. Essa evolução facilita o processo de contratação e pagamento de serviços, além de proporcionar maior flexibilidade e segurança para os consumidores.

Essa transição não apenas simplificou a vida das pessoas, eliminando a necessidade de deslocamentos e encontros presenciais, mas também introduziu uma comodidade que se tornou uma prática difundida e amplamente adotada até os dias atuais.

Imagina poder contratar um advogado de forma on-line e ter todas as suas questões jurídicas resolvidas sem precisar sair de casa? Pois isso se tornou totalmente possível.

Em meio às importantes mudanças desencadeadas pela pandemia, o VLV Advogados emergiu não apenas como um mero espectador, mas como um líder visionário na transformação do cenário jurídico.

Atuando em mais de 5 mil cidades em todo o país e estendendo seus serviços para além das fronteiras nacionais, o escritório se consolidou como um marco de excelência e inovação, oferecendo advocacia de alto padrão mesmo para aqueles que residem no interior do estado.

Para o advogado João Valença, um dos cérebros por trás dessa façanha, "Sempre buscamos ser um escritório disruptivo, e o boom nos serviços on-line nos deu a oportunidade perfeita para mostrar isso. No VLV Advogados, não apenas nos adaptamos, mas abraçamos essa revolução, proporcionando um atendimento rápido, eficiente e humanizado que ultrapassa fronteiras geográficas."

Além de sua abordagem ágil e prática, o VLV Advogados tem sido pioneiro na implementação de tecnologias de ponta, como videoconferências, assinaturas digitais e utilização de inteligência artificial, a fim de garantir um serviço personalizado e eficaz.

Com uma equipe de dezenas de advogados formando um verdadeiro exército em defesa dos direitos de seus clientes, o escritório está moldando o futuro do atendimento jurídico, estabelecendo um novo padrão de excelência na era digital.

Agora, a possibilidade de acessar produtos e serviços está literalmente a apenas um clique de distância, alterando nossas expectativas e comportamentos de forma fundamental. Adaptar-se a essa transformação não é mais uma simples opção, mas sim uma necessidade vital para prosperar no mundo contemporâneo.

À medida que avançamos, é crucial que empresas e consumidores se adaptem às novas realidades, aproveitando as vantagens enquanto abordam os desafios associados à contratação de serviços on-line.