O Ministério da Educação (MEC) inicia no dia 26 de março, o pagamento do Incentivo-Matrícula do Programa Pé-de-Meia

Boa notícia para os estudantes do ensino médio público! O Ministério da Educação (MEC) inicia no dia 26 de março, o pagamento do Incentivo-Matrícula do Programa Pé-de-Meia, com valor único de R$ 200 para auxiliar na compra de materiais escolares e outros custos relacionados à educação.

Cerca de 1,3 milhão de alunos serão beneficiados nesta primeira etapa, que contempla estudantes nascidos em janeiro e fevereiro.

Datas do depósito do Pé-de-Meia de R$ 200

O depósito será feito em contas digitais abertas pela Caixa Econômica Federal em nome dos alunos, conforme calendário por mês de nascimento:

- 26 de março: janeiro e fevereiro;

- 27 de março: março e abril;

- 28 de março: maio e junho;

- 1º de abril: julho e agosto;

- 2 de abril: setembro e outubro;

- 3 de abril: novembro e dezembro.

Como receber e sacar o dinheiro?

Para sacar o dinheiro, no valor de R$ 200 é necessário baixar e se cadastrar no aplicativo Caixa Tem. Os alunos menores de idade precisarão da autorização do responsável legal. Essa autorização pode ser feita em uma agência da Caixa ou pelo aplicativo.

O Incentivo-Matrícula é pago apenas uma vez ao ano, mesmo que o estudante transfira de escola. Alunos que abandonaram e retornaram aos estudos ou que reprovaram a série têm direito ao benefício apenas mais uma vez.



O Pé-de-Meia é um programa inovador do governo federal que visa promover a permanência e a conclusão do ensino médio público Divulgação / Governo Federal

Atenção aos detalhes do benefício

Estudantes não contemplados neste primeiro período podem receber o Incentivo-Matrícula se as redes de ensino atualizarem as informações sobre as matrículas até o dia 14 de junho. O pagamento dos R$ 200 será feito até 1º de julho.

O Pé-de-Meia é um programa inovador do governo federal que visa promover a permanência e a conclusão do ensino médio público. Além do Incentivo-Matrícula, o programa oferece:

- depósitos anuais de R$ 1.000: ao final de cada ano concluído, os alunos recebem R$ 1.000, que podem ser retirados após a conclusão do ano letivo;

- adicional de R$ 200 pelo Enem: os alunos que participam do Enem, na última série do ensino médio, recebem um adicional de R$ 200.

Com o Pé-de-Meia de R$ 200, os estudantes podem:

- comprar materiais escolares;

- pagar transporte;

- custear alimentação;

- participar de atividades extracurriculares.

O programa beneficia diretamente os alunos e suas famílias, contribuindo para a redução da evasão escolar e a promoção da inclusão social pela educação.

Sobre o Cadastro Único e o Pé de Meia

Como o Cadastro Único contribui para o Programa Pé-de-Meia? Para a escolha dos estudantes que farão parte do Programa Pé-de-Meia, serão utilizadas informações das famílias inscritas no Cadastro Único.

Mais informações

Para mais informações sobre o Pé-de-Meia, os estudantes podem consultar:

- Perguntas Frequentes no portal do MEC:

- Fale Conosco do MEC: Telefone 0800 616161

- Portal de atendimento do MEC: Opção 7 - Programa Pé-de-Meia

O Incentivo-Matrícula do Pé-de-Meia de R$ 200 é um importante investimento na educação dos jovens brasileiros. O programa contribui para a formação de cidadãos críticos e atuantes na sociedade, além de fortalecer a democracia e o desenvolvimento do país.