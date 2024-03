Desde 2012, a trajetória ascendente da franquia Espetto Carioca no mercado de food service reflete seu compromisso em oferecer uma experiência única aos clientes.

Fundada pelos sócios Leandro Souza e Bruno Gorodicht, a marca se consolidou como referência no setor de food service, destacando-se por sua inovação ao trazer os famosos espetos de rua do Rio de Janeiro para um ambiente estruturado e gourmetizado. O sucesso se traduziu em dezenas de lojas abertas, faturamento milionário, prêmios nacionais e clientes fiéis.

"A franquia Espetto Carioca é dedicada a proporcionar experiências que cativam, alinhando lazer, excelência e variedade aos clientes em um ambiente agradável, onde eles se sentem à vontade, recebendo diversos públicos, incluindo jovens, adultos, crianças e idosos.” Afirma Bruno Gorodicht - Sócio Executivo do Grupo Impettus e membro do conselho fiscal da Associação Brasileira de Franchising.

Com mais de 55 unidades espalhadas pelo Brasil, o Espetto Carioca marcou o início do Grupo Impettus, holding que também administra as marcas: Bendito, Mané, Buteco Seu Rufino, Carioca Foods e OMG.

A holding, fundada em 2020, já é líder no setor, destacando-se como o maior grupo de bares e botecos do Brasil, com mais de 100 unidades distribuídas em 7 estados brasileiros.

Compromisso com a excelência e a inovação

A empresa tem se dedicado à contínua inovação de seu cardápio, participando de feiras internacionais para acompanhar de perto as tendências globais.

Esse compromisso em permanecer na vanguarda do setor alimentício é acompanhado por uma firme determinação em garantir a mais alta qualidade em todos os produtos oferecidos.

Para Gorodicht, a inovação é um compromisso intrínseco ao modelo de gestão, e por isso, a franqueadora conta com um setor exclusivamente dedicado à área.

"Então, estamos sempre buscando inovar, seja dentro dos nossos processos de produção, dentro de uma cozinha, seja dentro do nosso modelo de gestão, seja através de tecnologia embarcada em nossas unidades," afirma Bruno.

A adoção do SULTS é um exemplo dessa busca incessante pela inovação. Trata-se de um sistema de gestão com ferramentas integradas para acompanhar toda a jornada do franqueado, visando garantir eficiência e excelência em todas as operações.

Segundo Gorodicht, a adoção do software de gestão veio no momento certo, pois atendeu a todas as demandas necessárias em termos de gerenciamento centralizado das unidades:

"Nós implantamos o SULTS em um momento em que precisávamos organizar a casa, reestruturar muitas informações e centralizar essas informações em um sistema que pudesse nos fornecer, em um único login, em um único portal, várias informações do nosso negócio. Isso vai desde a expansão, com os leads cadastrados e todo o funil de vendas, até as informações utilizadas dentro da franqueadora com nossas lojas, consultores, visitas, projetos, e outros," afirma Bruno Gorodicht.

Comunicação transparente e suporte ao franqueador

Os prêmios conquistados ao longo de mais de 10 anos de atuação destacam a rede como uma referência no setor.

Com 5 selos de excelência da Associação Brasileira de Franchising (ABF) e 2 prêmios de Melhor Franquia pela Revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios, a Espetto Carioca demonstra consistentemente seu comprometimento com a excelência e se mantém como referência.

Além de buscar uma identificação com o modelo de negócio, a rede espera que os franqueados compartilhem de seu propósito, objetivos e valores.

Sobre isso, Bruno Gorodicht ressalta que levar o sistema para os franqueados agregou um valor ainda maior à rede e garantiu o acompanhamento necessário para que todos esses objetivos e valores estejam alinhados:

“Sempre que a gente apresenta o nosso modelo de negócio para um franqueado que está interessado em abrir uma loja, uma unidade do Espetto Carioca, a gente passa pela SULTS, a gente sempre mostra pra ele o como a gente gere as informações, como que a gente gere todos os manuais, como a gente atualiza, como a gente se comunica. Então isso faz muita diferença na escolha da franquia, porque o franqueado percebe que a franqueadora tem um nível de organização.” Afirma Bruno.

Esse valor pode ser traduzido na satisfação dos franqueados. De acordo com uma pesquisa da Associação Brasileira de Franchising (ABF), 94,5% dos franqueados estão satisfeitos com o serviço de suporte, 96,3% abriram uma nova unidade e 100% obtiveram o retorno do investimento no prazo esperado.

Isso reflete o compromisso da rede franqueadora em ser a maior aliada do franqueado, buscando desde o início oferecer o suporte necessário para o sucesso da unidade.

Afinal, para eles, uma marca não existe sem ter alinhado a sua motivação, sem ter claro o que se propõe a entregar ao mercado.

Com esse propósito em mente, a franqueadora utiliza de uma comunicação clara, uma via transparente de troca de conhecimento, sobre isso Bruno afirmou que o SULTS facilitou ainda mais o acesso dos franqueados e dos colaboradores internos da franqueadora a essas informações:



“Todas as informações estão disponíveis para que eles possam acessar na ferramenta. A gente entende que hoje essa ferramenta de gestão, ela é fundamental na comunicação e na troca de informações entre franqueadora e o franqueado.” afirma Bruno Gorodicht.

A rede possui mais de 55 unidades franqueadas em todo o Brasil e também administra seu próprio frigorífico. Com mais de 1000 opções de combinações de pratos, além de diversas bebidas e sobremesas.

A marca conta com 5 formatos de modelo de negócio para investimento, além de garantir todo o suporte aos franqueados utilizando o SULTS, a Espetto Carioca continua sua trajetória de relevância no food experience contando com a fidelidade de clientes, focada na expansão e crescimento estruturado.

Veja a seguir um vídeo sobre a parceria: