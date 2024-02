Saiba como pensa o investidor bilionário Warren Buffett e use as dicas dele para melhorar o seu investimento

No mundo dos investimentos, o nome Warren Buffett brilha como um farol. Muitas vezes aclamado como "O Oráculo de Omaha", sua reputação poderia levá-lo a pensar que ele tem uma bola de cristal para prever as tendências do mercado de ações. No entanto, a verdade é exatamente o oposto. Warren Buffett, o investidor bilionário, evita fazer previsões e previsões de mercado.

Isso pode parecer contraintuitivo, especialmente para aqueles que estão apenas começando a mergulhar no vasto mar do investimento em ações e buscando aprender como investir em ações. Você pode acreditar que o sucesso no mercado de ações depende de sua capacidade de prever os movimentos do mercado, munido de uma mistura de habilidade, conhecimento e talvez um pouco de sorte. Mas você precisa mergulhar na filosofia de Buffett para ver por que ele pensa de forma diferente e o que ele faz em vez disso.

A visão de Buffett sobre as previsões de mercado

Buffett tem sido citado com frequência dizendo: "Não tento prever o mercado em geral - meus esforços são dedicados a encontrar títulos subvalorizados". Essa declaração pode causar estranheza. Como é que um dos investidores mais bem-sucedidos da história não se concentra em prever as tendências do mercado? A resposta está na filosofia de investimento de Buffett, que se baseia no investimento em valor, em vez de tentar prever o tempo do mercado.

Durante um bate-papo memorável no programa "Squawk Box" da CNBC, Buffett compartilhou com Becky Quick percepções que esclareceram sua abordagem. Ele mencionou seus 58 anos à frente da Berkshire Hathaway, enfatizando que nunca se baseou em previsões econômicas para impulsionar os lucros da empresa. "Se eu dependesse de previsões econômicas, acho que não ganharíamos dinheiro", confessou. Isso destaca um aspecto fundamental da estratégia de Buffett: concentrar-se no valor intrínseco das empresas e não em previsões especulativas.

A essência do investimento em valor

Em sua essência, a estratégia de Buffett, conhecida como "investimento em valor", envolve a busca por empresas que apresentem fundamentos sólidos e liderança eficaz, mas cujo preço esteja abaixo de seu valor intrínseco. É como encontrar um diamante em estado bruto. Buffett ficou famoso por encapsular essa abordagem em uma declaração simples, porém profunda: "Preço é o que você paga. Valor é o que você recebe". Essa filosofia o orienta a investir em empresas que não são apenas subvalorizadas, mas também bem compreendidas e que lhe são caras.

Veja, por exemplo, seu investimento na Coca-Cola. Não se trata apenas de uma escolha de ações para Buffett; é uma prova de sua crença em investir em marcas nas quais ele pessoalmente acredita e entende. Essa abordagem tem resistido ao teste do tempo. Entre 1988 e 2020, a Coca-Cola não apenas saciou a sede em todo o mundo, mas também proporcionou um retorno anualizado de 10%, superando os 7,8% do S&P 500 (excluindo dividendos), de acordo com o Picture Perfect Portfolios. Somente esse investimento canalizou mais de US$19 bilhões para a Berkshire Hathaway, impulsionando significativamente o crescimento da empresa.

Investindo sem emoção

Apesar do sucesso da abordagem de investimento em valor de Buffett, vale a pena observar que ela pode não agradar a todos, especialmente no cenário econômico atual. O investimento em valor tradicional, como você o conhece, já passou do seu tempo. Os especialistas destacaram que os retornos da Berkshire Hathaway foram de 16% em 2023, ficando atrás do crescimento de 26% do S&P 500. Nos últimos cinco anos, o desempenho da empresa também ficou aquém, com um retorno de 13,4% em comparação com os 16,4% do S&P.

No entanto, quer você seja um defensor do investimento em valor ou esteja explorando outras estratégias, uma parte da sabedoria de Buffett é universalmente aplicável: manter as emoções sob controle. Compreender suas reações às flutuações do mercado e permanecer firme em suas decisões de investimento é fundamental. O conselho de Buffett, "Seja temeroso quando os outros forem gananciosos e seja ganancioso quando os outros forem temerosos", serve como um princípio orientador. Trata-se de aproveitar as oportunidades com base em uma avaliação completa dos fundamentos e do potencial de uma empresa, em vez de se deixar levar pela histeria do mercado.

Não deixe passar

A estratégia de investimento de Warren Buffett oferece uma lição valiosa para os investidores, quer você esteja apenas começando ou já esteja no mercado há anos. Ela enfatiza a importância de compreender as empresas nas quais você investe, tomar decisões informadas com base no valor intrínseco e não na especulação do mercado e manter um equilíbrio emocional diante da volatilidade do mercado.

Concluindo, embora a tentação de prever as tendências do mercado de ações possa ser tentadora, a história de sucesso de Buffett é uma prova do poder do investimento em valor. Concentrando-se nos fundamentos, adotando uma perspectiva de longo prazo e mantendo as emoções sob controle, você também pode navegar no mercado de ações com confiança. Lembre-se, no mundo dos investimentos, conhecimento, paciência e disciplina são seus melhores aliados. Portanto, da próxima vez que estiver considerando um investimento, pergunte a si mesmo: "O que Warren Buffett faria?"