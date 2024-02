Conheça as motivações que influenciam pessoas a buscarem o empréstimo FGTS

Já parou para pensar por que tantas pessoas estão buscando empréstimos utilizando o FGTS em 2023? Existem diversas motivações que influenciam essa tendência.

O perfil dos consumidores e a situação econômica do país estão diretamente relacionados com o crescimento da busca por essa modalidade de crédito.

Perfil dos usuários em busca do empréstimo FGTS

De acordo com pesquisas internas da meutudo realizadas em maio de 2023, é perceptível que o empréstimo FGTS atrai um amplo espectro de faixas etárias.

Cerca de 45,36% dos interessados têm entre 18 e 30 anos, mostrando uma tendência crescente entre os mais jovens de buscar soluções financeiras alternativas.



Já a faixa etária de 31 a 45 anos compõe 40,68% dos usuários, refletindo preocupações financeiras de uma população em plena atividade laboral.

Entre 46 a 60 anos, são 12,47%, indicando que até mesmo profissionais mais experientes vêem valor nesta modalidade.

Por fim, 1,35% dos usuários possuem 61 anos ou mais, sugerindo que até aposentados estão considerando antecipar o saque-aniversário como uma opção viável.

Gráfico de distribuição de idade dos usuários de empréstimos FGTS Divulgação / meutudo

Impacto da situação econômica na procura por empréstimos FGTS

A pesquisa realizada pela meutudo revela que a busca por empréstimos FGTS é diretamente influenciada pela situação econômica atual.

A necessidade de lidar com dívidas urgentes, impulsiona muitos a buscar essa opção de crédito. Além disso, quanto menor a faixa de valor pretendido, mais básica e urgente é a necessidade do usuário.

Isso reflete uma realidade onde os brasileiros estão recorrendo ao empréstimo FGTS como uma ferramenta para diminuir os impactos financeiros negativos, buscando uma forma de aliviar o peso de dívidas urgentes e manter a estabilidade financeira.

Segundo uma pesquisa realizada pela FebraBan Tech, referente ao retrato da saúde financeira dos brasileiros em 2023, pode-se notar que a população ainda continua sob pressão.

Ainda que nessa pesquisa o número de pessoas que disseram estar “nada” ou “pouco” apertadas financeiramente tenha diminuído, a faixa de pessoas que disse estar “totalmente” ou “muito” apertadas passou de 23,1% em 2022 para 23,3% em 2023.

Gráfico de como os brasileiros identificam as suas finanças em 2023 Divulgação / meutudo

Principais motivações para a busca do empréstimo FGTS

Para entender as motivações de busca, a meutudo realizou uma pesquisa e concluiu que a maioria procura o empréstimo FGTS para pagamento de dívidas.

Dos 1.346 participantes, 29,35% utilizam o empréstimo para pagar contas domésticas como energia, água e internet e 26,09% utilizam o valor para quitar dívidas de cartão de crédito.



Outras motivações incluem a devolução de dinheiro emprestado (14,13%), pagamento de dívidas com taxa de juros mais alta (6,52%) e pagamento de aluguel (14,67%).

Isso destaca um cenário onde muitos brasileiros buscam soluções emergenciais para gerenciar suas finanças pessoais em meio a desafios econômicos.

Gráfico mostrando os usos mais comuns para os empréstimos FGTS Divulgação / meutudo

Faixa de valor e motivações específicas

De maneira geral, valores menores são procurados por aqueles que enfrentam necessidades imediatas, como o pagamento de contas, obras ou outras despesas urgentes.

Veja abaixo as principais motivações para pessoas que realizaram empréstimo do FGTS entre 300 e 1000 reais:



Gráfico mostrando as motivações mais comuns para os empréstimos FGTS entre 300 e 1.000 reais Divulgação / meutudo

Já as solicitações de valores mais elevados tendem a estar associadas a planos de médio e longo prazo, como investimentos em negócios, educação ou projetos pessoais significativos, segundo os dados coletados pela meutudo.

A seguir os dados da pesquisa com as principais motivações para pessoas que realizaram empréstimo do FGTS acima de R$1000:

Gráfico mostrando as motivações mais comuns para os empréstimos FGTS acima de 1.000 reais. Divulgação / meutudo

Essa variação na faixa de valor solicitada demonstra a versatilidade do empréstimo FGTS em atender a uma ampla gama de necessidades financeiras.

O que é o empréstimo FGTS?

O empréstimo FGTS, também conhecido como Antecipação do Saque-Aniversário, é uma modalidade de crédito considerada recente no mercado.

Por meio dela, o trabalhador de carteira assinada ou quem tem saldo no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) pode acessar o benefício antecipadamente, pagando uma taxa de juros por isso e optando pela modalidade de saque-aniversário do FGTS.

Ou seja, não é necessário esperar uma demissão sem justa causa ou outra situação prevista em lei para acessar o dinheiro do Fundo de Garantia.

O saque é liberado de acordo com o valor acumulado no fundo, e as regras da instituição financeira escolhida. E a pessoa pode utilizar o dinheiro para diversos fins, sem precisar justificar, tendo uma flexibilidade financeira considerável.

Como funciona o empréstimo FGTS?

O empréstimo FGTS é pago utilizando os valores que estão no fundo, e o desconto é feito anualmente, no mês de aniversário de quem solicitou o crédito.

É uma modalidade interessante, pois não interfere no orçamento mensal, não gera boletos e pode ser contratada até por quem está negativado.

Algumas instituições financeiras permitem que a pessoa antecipe até 12 parcelas do saque-aniversário, como a plataforma de crédito eficiente meutudo.

Passo a passo para solicitar o empréstimo FGTS

Para solicitar o empréstimo FGTS, é necessário cumprir algumas etapas gerais, que são:

Habilitar o saque-aniversário;

Escolher a instituição financeira;

Autorizar a instituição a consultar o saldo do fundo;

Definir o valor para antecipar FGTS, de acordo com o saldo;

Fazer o envio dos documentos pessoais;

Aguardar análise e aprovação do empréstimo pela instituição.

É possível habilitar o saque-aniversário de forma prática e online, diretamente pelo aplicativo FGTS. Confira o passo a passo:

Baixe o aplicativo FGTS e aperte em “Entrar no aplicativo; Informe o número do seu CPF, marque a caixa “Não sou um robô” e aperte “Próximo” Insira sua senha e aperte o botão “Entrar”; Selecione a opção “Saque Aniversário do FGTS”; Leia os termos de uso, marque a opção “Li e aceito os termos e condições” e depois “Optar pelo Saque-aniversário”.

A autorização da consulta ao saldo do fundo pela instituição financeira também é feita pelo aplicativo FGTS.

Quem decidir aproveitar o crédito eficiente com a meutudo, precisa fazer o download gratuito do aplicativo deles.

Depois, no aplicativo FGTS, deve procurar pela QI Sociedade de Crédito S.A., parceira de negócio da modalidade de antecipação do saque-aniversário, da seguinte forma:

Selecione a opção "Autorizar bancos a consultar seu FGTS". Na tela subsequente, clique em "Empréstimo Saque-aniversário". Opte por adicionar uma nova "instituição financeira". Na barra de busca, localize "QI Sociedade de Crédito", nossa parceira financeira. Confirme a seleção e autorize a consulta ao FGTS.

Após a autorização, o passo seguinte é acessar o aplicativo meutudo, verificar os valores disponíveis para a antecipação e enviar os documentos necessários.

Assim que a análise dos documentos for concluída e for aprovado, o dinheiro geralmente é depositado em conta no prazo mínimo de 10 minutos e máximo de 24 horas úteis.

O empréstimo FGTS já é uma realidade na vida de muitos brasileiros e é uma ótima forma de ajudar quem ainda tem saldo FGTS parado e precisa de dinheiro rápido para momentos de emergência ou planos a longo prazo.