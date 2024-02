Recentemente, a promissora marca automotiva OMODA lançou um surpreendente trailer de filme de ficção científica que rapidamente se tornou um dos principais assuntos nas redes sociais. Esse filme curto, ostentando efeitos especiais cinematográficos, não apenas exibe a imagem antropomórfica do SUV elétrico da OMODA, o E-Future Ranger, como também perpetua a visão cósmica da marca resumida no O-Universe da OMODA.

Os elementos presentes no filme, como os drones exploratórios e os cães robôs inteligentes, simbolizam a profunda contemplação e perspectiva da marca em relação à mobilidade e às tecnologias do futuro. O filme não é o primeiro do tipo feito pela OMODA; uma série de criações sci-fi da OMODA está pronta para encontrar o público global. Por que uma empresa automotiva persiste na produção de filmes? Essa é uma coisa inseparável da estratégia inicial e da missão da OMODA.

OMODA: conectando-se à Geração Z e liderando as tendências do futuro

Na era digital, a Geração Z exibe uma forte identificação com a cultura crossover, com mundos virtuais, com a vida nas redes sociais e com uma presença nativa na Internet. Quando falamos de automóveis, eles não buscam apenas meios de transporte, eles os enxergam como uma materialização de sua expressão pessoal, de seu estilo de vida e de suas camadas culturais.

Como uma marca automotiva inovadora, a OMODA representa juventude, vitalidade e um entendimento renovado do futuro da mobilidade. O nome "OMODA" resume esse etos; "O" simboliza um novo e vibrante início, uma alusão ao oxigênio essencial para a vida, ao passo que "MODA", que vem de "Moderno", reflete um posicionamento de imagem estiloso e futurista.

O público-alvo da OMODA são consumidores de espírito jovem, especialmente aqueles que anseiam por expressar individualidade no cotidiano, explorar as fronteiras tecnológicas e que estão sempre dispostos a se envolver em interações interculturais.

A OMODA é perspicaz em capturar o posicionamento da nova geração de consumidores, rompendo com os moldes das marcas automotivas convencionais para satisfazer às preferências únicas e às necessidades individuais dos jovens usuários. "CROSS" não significa apenas a transição física de um espaço a outro, mas representa também a integração harmoniosa entre o mundo real e o mundo virtual da Internet, projetando o conceito de universos paralelos na vida real, e assim, concedendo à vida possibilidades diversas e ilimitadas.

Com base nesse entendimento, a OMODA está comprometida em integrar designs futuristas com tecnologia avançada e inteligente, realizando os desejos que as gerações mais jovens nutrem por estética futurística e inovações tecnológicas, desafiando as normas tradicionais e liderando o futuro da mobilidade.

O-Universe: o futuro domínio dos jovens

Em resposta às aspirações e imaginações da nova geração de consumidores, a OMODA criou o ecossistema "O-Universe", que visa promover o estilo de vida fervorosamente abraçado pela juventude de hoje.

Seja no Universo da Moda, no Universo do Campismo ou no Universo das Corridas, em cada uma dessas dimensões paralelas enriquecidas pelas culturas diversas, os veículos OMODA não servem apenas como conduítes que transportam os usuários entre os vários planetas, mas também como pontes que conectam o mundo real e o virtual. Isso permite que os usuários colham experiências que vão além do ordinário na realidade, alcancem o que é aparentemente impossível e reivindiquem um futuro que se estende infinitamente. Isso transcende as meras configurações personalizadas de um carro, criando um reino interativo multidimensional. No O-Universe, cada usuário pode experimentar os símbolos sociais exclusivos e a cultura ecológica única da OMODA.

Através do O-Universe, a OMODA transcende os automóveis tradicionais, convertendo os veículos de meros meios de transporte na vida real em nós dentro da rede social da Internet. Nessa rede virtual e no espaço das mídias sociais, os jovens podem imergir nos seus designs, experiências tecnológicas e conceitos ecológicos favoritos, estabelecendo uma compreensão e uma comunicação profundas.

OMODA E5: oferendo uma experiência de direção futurista

Com a incorporação expressiva do conceito LOHAS verde do O-Universe, o primeiro modelo totalmente elétrico da OMODA, o OMODA E5, se coloca na linha de frente da indústria automotiva não só por seus atributos energéticos, mas também por atender à busca da Geração Z pela mobilidade do futuro com seus destaques tecnológicos.

O OMODA E5 é equipado com um sistema de direção elétrica altamente eficiente que não só alcança uma potência de saída estável superior a 94%, como também incorpora um design silencioso, melhorando significativamente o conforto da experiência de direção. Além disso, a bateria de fosfato de ferro-lítio de 61kWh entrega uma capacidade de recarga rápida e de longo prazo, enfatizando o papel crucial da tecnologia verde no OMODA E5. Isso garante conveniência no uso, sem mencionar que as baterias de fosfato de ferro-lítio oferecem alta segurança e estabilidade, sendo menos propensas a combustão ou explosão quando danificadas, e estão livres do efeito memória, o que significa que elas podem ser carregadas a qualquer hora sem a necessidade de descarregar primeiro.

O cockpit inteligente, uma grande inovação do OMODA E5, é movido por chips Qualcomm para criar uma experiência de interação humano-máquina impecável. O novo veículo também vem equipado com uma tela dupla HD 2K curva de 24,6 polegadas de primeiro nível, proporcionando ao motorista uma experiência visual imersiva. Além disso, o OMODA E5 oferece até dez modos de direção e 19 funções de assistência de direção inteligente, atendendo às necessidades diversas dos usuários e construindo um sistema de proteção abrangente.

Cada detalhe do design do OMODA E5 é uma resposta robusta às tendências atuais na tecnologia automotiva, refletindo um entendimento profundo do estilo de vida dos jovens consumidores. Ele impulsiona a mobilidade inteligente a uma dimensão superior, alcançando uma fusão perfeita de tecnologia inteligente e estilo de vida verde.

O lançamento do O-Universe e do OMODA E5 pode reformular a percepção das pessoas sobre o que é um carro e o que ele pode fazer — conduzindo a uma visão onde os automóveis não sejam apenas um meio para viajar do ponto A ao ponto B, mas se tornem uma parte integral de um estilo de vida personalizado, interessante e ecológico. Conforme o tempo avança, o "futuro" descrito no trailer do filme de ficção científica da OMODA poderá gradualmente se tornar o "presente".

Sobre a OMODA

Por meio de profundos insights e contemplações das novas tendências que focam na juventude, na individualidade e na globalização, a OMODA se dedica a abraçar os consumidores globais com uma mentalidade jovem e a criar uma marca vanguardista para a vigorosa nova geração cheia de atitudes.

A OMODA compreende com entusiasmo a vida da jovem geração global contemporânea e, incorporando uma identidade que "CRUZA" fronteiras, inicia um diálogo aberto com a geração emergente. Ao romper com a ordem do mundo real, a OMODA traz um design de ponta e uma tecnologia futurística para os jovens do mundo, oferecendo a eles veículos estilosos que estão à frente de seu tempo.

No nome da "OMODA", o "O" representa surpresa e vitalidade, e também é o símbolo do elemento essencial da vida, o Oxigênio. "MODA" vem de "Moderno", transmitindo uma ideia de moda avant-garde e representando uma nova geração global que abraça um estilo de vida sustentável, uma personificação do estilo ecológico e vanguardista.

Aderindo a uma mentalidade de marca global, a OMODA criou de maneira inovadora o conceito do ecossistema "O-universe", um método único de comunicação entre a marca e os usuários, e um símbolo social exclusivo da OMODA. A meta é estabelecer uma conexão mais cordial com os usuários, abraçar uma cultura mais diversa e cocriar um estilo de vida LOHAS desejável com os usuários.