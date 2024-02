A Nostrali é uma referência nacional em obtenção da cidadania italiana. Com um histórico notável, a assessoria já conquistou o reconhecimento bem-sucedido de mais de 15 mil solicitações.

Esse número é fruto do compromisso da Nostrali em guiar os seus clientes em todas as etapas do processo de reconhecimento da dupla cidadania, desde a pesquisa genealógica até a condução judicial nos tribunais italianos.

No entanto, o foco da Nostrali vai além da burocracia. Os esforços estão voltados ao entendimento das necessidades individuais e do histórico familiar de cada cliente.

Reconhecemos a importância de uma abordagem personalizada, adaptando serviços para atender às características particulares de cada caso. Cada relato é único e merece ser tratado com exclusividade e dedicação.

Se você está interessado em voltar às origens e iniciar o processo de reconhecimento de cidadania italiana, conheça a Nostrali.

A empresa pode ajudá-lo na realização do seu sonho.

Conheça o Gruppo Nostrali

O Gruppo Nostrali foi fundado por David Manzini, empresário italiano que possui formação jurídica na Itália. Ele atua há mais de 8 anos na área de reconhecimento da dupla cidadania para ítalo-brasileiros.

O grupo ainda conta com a Porto Cidadania, uma assessoria em cidadania portuguesa.

O nome "Nostrali", em italiano, remete à ideia de ser “originário da nossa terra". Nomear a empresa desta forma é uma forma de expressar gratidão à origem italiana e reconhecer o nosso passado.

“Temos certeza de que quem procura a Nostrali se sente da mesma forma. Por isso, desejam oficializar este sentimento por meio do reconhecimento da cidadania italiana. Somos dedicados a atender, orientar e fornecer informação aos descendentes de italianos sobre esse direito fundamental. Somos o maior e mais completo escritório especializado no requerimento de cidadania italiana do Brasil, e temos o conhecimento e a experiência necessários para auxiliar você em todas as etapas do processo”, diz Manzini.

Confira alguns dos serviços oferecidos pela Nostrali:

atualização de pasta para consulado;

pesquisa de documentos no Brasil e na Itália;

atualização de registro civil;

cidadania italiana para filhos;

inscrição AIRE Italiano;

assessoria para o reconhecimento em solo italiano;

assessoria para o reconhecimento através do processo judicial.

“Nosso objetivo é proporcionar uma experiência única e transparente. É por isso que afirmamos que a cultura corporativa da Nostrali está centrada na satisfação do cliente”. Segurança, agilidade e compromisso são os três pilares do Gruppo Nostrali. Com essa mentalidade, atingimos 100% de aprovação nos processos de dupla cidadania que assumimos”, confirma o fundador.

O Gruppo Nostrali tem escritórios no Brasil (Caxias do Sul, RS), na Itália (na região da Toscana) e em Portugal (Porto).

Segurança, agilidade e compromisso são os três pilares do Gruppo Nostrali. Com essa mentalidade, atingem 100% de aprovação nos processos de dupla cidadania Divulgação/Nostrali

100% de aprovação: qual é o segredo da Nostrali - Cidadania Italiana?

Ao escolher um serviço de assessoria em cidadania italiana, é fundamental considerar diversos critérios para garantir uma experiência que supere as expectativas.

A Nostrali obteve uma taxa de sucesso de 100% pelas seguintes razões:

Celeridade e agilidade

Qualidades essenciais para evitar atrasos e garantir a conclusão eficiente do processo, evitando equívocos que comprometem o sucesso da solicitação;

Atenção ao detalhe

Precisão na análise de registros graças à dedicação e expertise do Departamento de Genealogia;

Assertividade ao estabelecer o vínculo com o ascendente italiano

Equipe tem total capacidade e experiência para estabelecer seus vínculos de sangue necessários para iniciar o processo de reconhecimento da dupla cidadania;

Conhecimento jurídico atualizado

Mudanças legislativas impactam o processo. Sendo assim, contar com uma assessoria bem informada faz a diferença. A Nostrali está sempre atenta às novidades do Parlamento Italiano;

Atendimento humanizado

A equipe compreende as necessidades individuais e reconhece que a jornada de cada família é única;

Execução interna

A empresa conduz todas as etapas do processo internamente, sem terceirização. Isso assegura um controle total sobre as solicitações de dupla cidadania, desde a pesquisa genealógica até a conclusão do processo;

Foco na história dos clientes

A empresa preza por um atendimento humanizado e focado no que mais importa, que é conhecer profundamente a história de vida dos clientes e, com isso, ajudá-los a realizar seus sonhos;

Atualização periódica

É importante manter os clientes constantemente atualizados sobre o andamento do processo, garantindo transparência e confiança ao longo de toda a jornada.

A empresa conta com uma equipe com mais de 100 especialistas em cidadania, entre profissionais brasileiros e italianos. Estes profissionais estão distribuídos em áreas como administrativo, jurídico brasileiro e italiano, processual, customer success, genealogia, financeiro e setor comercial. Essa infraestrutura é essencial para o processo de obtenção do passaporte italiano e com isso, ter muitas vantagens, como a livre circulação na União Europeia.

Converse com a Nostrali e saiba como transformar o seu sonho em realidade. Acesse: www.nostrali.com.br