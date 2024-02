Os principais pilares da economia do Brasil são sustentados primordialmente pelo agronegócio, seguido de perto pela indústria da construção civil. Estes setores não apenas demonstram um crescimento contínuo, mas também são fontes geradoras de novas oportunidades para investidores.

No âmbito da construção civil, impulsionado por uma demanda crescente por práticas sustentáveis e eficiência logística, desponta um nicho de mercado altamente lucrativo. Com expectativas de expansão superiores a 20%, segundo dados do Sebrae, o segmento de franquias dedicadas ao fornecimento de equipamentos e ferramentas para locação se estabelece como uma área promissora para investimentos.

Qual o motivo para o investimento em franquias em 2024?

O fechamento do ano de 2023 foi caracterizado por uma taxa Selic ajustada a 11,75% ao ano, mantendo uma tendência de decréscimo. Projeções indicam que, para o final de 2024, a Selic possa alcançar a marca de 9% ao ano, conforme indica o relatório Focus.

Diante da perspectiva de redução da Selic, há uma tendência de diminuição no apelo da renda fixa, o que historicamente direciona os investidores a buscarem alternativas mais rentáveis. Nesse contexto, costuma-se observar um redirecionamento de capital para setores mais dinâmicos e promissores da economia que ofereçam tanto oportunidades de expansão quanto estabilidade.

Nas últimas décadas, sempre que esse cenário se configurou, o setor da construção civil emergiu como um dos destinos preferenciais de investimento. Isso se deve à sua capacidade de manter um ritmo de crescimento sólido, mesmo diante de períodos de adversidade econômica.

Conheça um modelo promissor de franquia, ligada à construção civil

À medida que o mercado de construção civil continua a florescer, um segmento particularmente vibrante surge como uma oportunidade de ouro para empreendedores e investidores: as franquias especializadas na locação de equipamentos e ferramentas.

Este é um setor que não apenas acompanha o crescimento robusto da construção civil, mas também se beneficia diretamente dele, oferecendo uma solução essencial para empresas e profissionais que buscam eficiência e redução de custos.

Imaginem o cenário: uma indústria de construção em pleno crescimento, impulsionada por inovações tecnológicas e um crescimento econômico estável. Agora, acrescente a isso uma demanda constante por equipamentos de alto padrão e ferramentas especializadas. É aqui que as franquias de locação entram, preenchendo uma lacuna crítica no mercado, proporcionando acesso a recursos essenciais sem a necessidade de investimento inicial pesado.

Escolhendo a franquia ideal para investir com tranquilidade

Optar por uma franquia no segmento de locação de equipamentos é escolher estar na vanguarda de um setor próspero. Você não apenas se associa a uma marca já estabelecida, mas também se beneficia de um modelo de negócio comprovado, treinamento contínuo e suporte corporativo. Isso significa que, mesmo para aqueles que são novos no ramo da construção civil, o caminho para o sucesso é pavimentado com a expertise e estrutura de uma franquia consolidada.

A Trans Obra, com mais de duas décadas de liderança no mercado de franquias de equipamentos para construção civil, convida você a se tornar parte de uma história de sucesso.

Nosso nome é sinônimo de integridade e compromisso social, e isso se reflete na satisfação plena de nossa clientela, na parceria sólida e na equipe interna motivada.

Com uma robusta rede de mais de dezesseis filiais, abrimos as portas do conhecimento e da inovação com nosso sistema de franquias, uma oportunidade de ouro para empreendedores que desejam investir em um negócio já estabelecido e comprovadamente eficaz.

Ao se juntar à Trans Obra como franqueado, você ganha não apenas uma operação comercial chave em mãos, mas também uma orientação constante e insights valiosos de negócios acumulados ao longo de anos de experiência.

Além disso, a sustentabilidade é uma palavra-chave no mundo moderno, e a locação de equipamentos ressoa fortemente com essa tendência.

Ao invés de adquirir máquinas que podem se tornar obsoletas em poucos anos, a locação permite que as empresas de construção civil mantenham-se atualizadas com as tecnologias mais recentes, ao mesmo tempo em que minimizem o impacto ambiental.

Portanto, ao aliar-se a uma franquia de locação de equipamentos e ferramentas, você não está apenas capitalizando em um mercado em expansão; você está também adotando um modelo de negócio inteligente, sustentável e extremamente necessário. Investir em uma franquia desse tipo é construir uma base sólida no presente, com um olhar estratégico para o futuro. É uma escolha que alinha visão empreendedora com a demanda de um mercado em contínuo crescimento.