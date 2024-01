À medida que entramos em 2024, o ímpeto parece estar aumentando em direção à próxima bull run das criptomoedas. Em uma decisão histórica no dia 10 de janeiro, a SEC aprovou 11 ETFs de Bitcoin de grandes instituições financeiras. Espera-se que esse sinal verde regulatório desencadeie uma onda de nova demanda de investidores institucionais e de varejo.

Os analistas estimam que, como resultado, entre US$50 e US$100 bilhões poderão fluir para o Bitcoin no próximo ano. Esse aumento de capital novo pode fazer com que os preços das criptomoedas disparem. Além disso, a aprovação de veículos de investimento em Bitcoin regulamentados pela SEC incentivará a adoção institucional mais ampla da criptomoeda como um todo. Bancos, fundos de investimento, pensões, fundos patrimoniais e outros ganharão confiança para dedicar investimentos a ativos digitais.

Tanto os influxos diretos para alimentar esses novos ETFs quanto a crescente demanda institucional prenunciam um quadro muito otimista para a criptomoeda no início de 2024.

O desempenho anterior mostra um enorme potencial de alta

Durante os ciclos anteriores de alta das criptomoedas, traders e investidores experientes geraram riquezas que mudaram suas vidas à medida que os preços explodiam. Em 2013, o Bitcoin subiu de cerca de US$100 para mais de US$1,1 mil em dezembro, com ganhos de mais de 1000%. A febre de 2017 viu uma corrida ainda mais espetacular, com o Bitcoin começando o ano abaixo de US$1 mil, mas chegando transitoriamente a US$19 mil em dezembro.

O mais recente mercado em alta até 2021 acrescentou outro ganho de 10 vezes, com o Bitcoin subindo de US$5 mil para cerca de US$65 mil. E esses são apenas os ganhos do Bitcoin - altcoins como Ethereum ou Solana reiteradamente oferecem múltiplos ainda maiores durante aumentos exponenciais.

Embora as criptomoedas possam sofrer correções bruscas, as evidências demonstram que entrar nos mercados em alta logo no início leva a uma incrível vantagem. Com o surgimento de sinais de que estamos no precipício do próximo grande avanço, os traders precisam se preparar agora, antes que os preços decolem.

Garantindo posições com derivativos de criptomoedas

Derivar a exposição por meio de plataformas de negociação como a PrimeXBT representa um meio eficiente de capturar o explosivo potencial de alta de preços das criptomoedas no inicio de 2024. A PrimeXBT se concentra em Contratos Futuros de Criptomoedas, permitindo que os especuladores negociem contratos de derivativos com alavancagem em vez de lidar diretamente com ativos digitais.

Esses instrumentos derivativos acompanham o preço da moeda subjacente, mas permitem assumir posições longas e curtas sem o ônus da posse. A PrimeXBT oferece futuros em mais de 30 das principais criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano e outras.

Além disso, a PrimeXBT permite que os traders personalizem a alavancagem de 2:1 a 200:1. Isso proporciona um controle preciso sobre o dimensionamento da posição e a assunção de riscos. Entretanto, com grande poder vem grande responsabilidade. Os traders precisam ser prudentes, usando stop losses e mantendo limites de alavancagem responsáveis.

Capitalize em mercados de alta com as taxas de negociação ultrabaixas da PrimeXBT

Em meio a um espaço de criptomoeda em aceleração, onde fortunas podem ser feitas nos próximos anos, cada ponto base de desempenho é importante. É por isso que a PrimeXBT Crypto Futures se destaca como uma plataforma de ponta para traders ativos e especuladores.

A PrimeXBT agrega liquidez em várias bolsas de criptomoedas e fontes OTC para oferecer algumas das menores taxas de negociação do setor. As taxas começam em apenas 0,01% para Makers e 0,02% para Takers, superando até mesmo os principais locais de negociação à vista.

Ao reduzir esse atrito, a PrimeXBT permite que os traders mantenham mais lucros enquanto gerenciam o risco do portfólio em ativos de criptomoeda e mercados globais.

Vantagens adicionais da PrimeXBT:

- sem requotes, liquidez excepcional;

- margem isolada para controles de risco precisos;

- diversos métodos de pagamento são bem-vindos;

- acesso a mercados globais em uma única conta;

- plataforma intuitiva para começar a negociar rapidamente;

- alavancagem de até 200:1 nas principais criptomoedas.

À medida que embarcamos no que poderá se tornar um mercado em alta de criptomoedas extremamente lucrativo em 2024, cada vantagem conta. Com suas taxas de negociação ultrabaixas, a PrimeXBT oferece um meio ideal para aproveitar o crescimento.