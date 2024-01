Atualmente, o Brasil é o país que mais registra cirurgias plásticas anuais. São quase 2 milhões de procedimentos realizados só em 2023, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E essa alta procura tem crescido também além das fronteiras brasileiras. Em todo o mundo, os procedimentos estéticos possuem ampla atuação e trazem intrinsecamente o resgate da autoestima e da qualidade de vida das pessoas, que estão muito além da reparação física. Isso requer uma necessidade de constante atualização na área por parte da medicina.

É nesse cenário que uma nova geração de cirurgia plástica facial vem ganhando adeptos, com a promessa de rejuvenescimento em até 15 anos. Trata-se da Deep Plane Lifting, uma técnica que garante resultados naturais por reposicionar a musculatura da pele. O Cirurgião Plástico Etienne Soares Miranda, pioneiro em Minas Gerais na realização da técnica inovadora e referência em todo o Brasil, explica nesta entrevista exclusiva porque o procedimento vem ganhando cada vez mais adeptos.

01) O que são os Liftings faciais?

Etienne: “Lifting” é um termo derivado da palavra em inglês “lift”, que quer dizer levantar. Por isso é utilizada para referências a procedimentos nos quais há um reposicionamento dos tecidos da face. São procedimentos que têm o objetivo de melhorar a aparência do rosto, da mandíbula e do pescoço, reduzindo as rugas e outros sinais de envelhecimento.

02) Por que a Deep Plane se diferencia das demais técnicas de Facelifting?

Dr. Etienne: A Deep Plane surge em um cenário completamente novo. Por atingir a musculatura mais profunda da face, libera os ligamentos retentores do Sistema Músculo – Aponeurótico Superficial – SMAS para o reposicionamento das camadas musculares e de gordura de volta ao seu lugar de origem, eliminando o aspecto pós-operatório de “pele esticada”.

03) O que o paciente pode esperar após o procedimento?

Dr. Etienne: A expectativa é um rejuvenescimento de até 15 anos, dependendo da idade do paciente e de seu tônus muscular. Por ser uma maneira menos invasiva de conferir resultados naturais, alguns benefícios devem ser destacados. Um deles e o principal é o aspecto de pele esticada, como mencionei, eliminado devido ao reposicionamento da musculatura. Além disso, a recuperação é mais rápida, refletindo em pouco tempo de internação, menor inchaço. O efeito também depende das características de cada organismo e de hábitos como alimentação, durando, no mínimo, dez anos.

04) Como são as cicatrizes?

Dr. Etienne: As cicatrizes são pequenas e discretas, outro benefício que merece atenção. Estão localizadas na frente e atrás da orelha e geralmente se camuflam bem nos cabelos e nas linhas naturais da pele. Possuem cerca de 2 a 3 centímetros de comprimento, sendo muito finas, quase imperceptíveis. Podem ser mais visíveis em pessoas com pele clara ou fina.

05) Isso impacta em outros aspectos para o paciente que busca discrição e precisa de retorno rápido às atividades cotidianas, por exemplo...

Dr. Etienne: Com certeza! Muitos evitam procedimentos estéticos devido ao receio do tempo de recuperação, mas esse não é o caso aqui. Por ser um procedimento menos invasivo e não romper vasos sanguíneos, possibilita uma recuperação mais rápida. Em um mês já é possível ver os resultados, que serão definitivos em até seis meses. São resultados que procedimentos estéticos comuns não conseguem atingir, justamente por não ter o alcance da estrutura óssea e ligamentos. É como apertar o botão de pausa na sua rotina, mas apenas por um breve momento.

06) Por que o senhor trouxe a técnica para Belo Horizonte?

Dr. Etienne: A decisão de realizar qualquer procedimento passa por diversos aspectos, tanto pela escolha do profissional quanto por um ambiente seguro e com infraestrutura necessária. Quando a Deep Plane surgiu no universo da Cirurgia Plástica, entendi que Belo Horizonte não só comporta a complexidade exigida pelo procedimento, mas os pacientes daqui mereciam essa oportunidade e conforto. Estamos em uma cidade que se destaca como um centro de excelência em cirurgia plástica, oferecendo profissionais altamente qualificados e instalações modernas, garantindo segurança e qualidade nos procedimentos.

Dr. Etienne Miranda trouxe a técnica de Deep Plane para Belo Horizonte pois acredita que os pacientes daqui merecem a oportunidade e o conforto de fazer o procedimento Cirurgião Plástico Etienne Miranda/ Divulgação

07) Qual a principal motivação em buscar o conhecimento para se aprofundar nesta técnica?

Dr. Etienne: A tecnologia avança em passos largos, em favor da medicina e de diversos aspectos da vida, de um modo geral. A Deep Plane configura-se em algo que considero emblemático na Cirurgia Plástica, de forma a modificar o que já foi feito antes. A possibilidade de atingir uma camada mais profunda e devolver o rejuvenescimento facial de modo significativo é uma entrega gratificante e única para os meus pacientes.

08) Como foi a preparação para conseguir realizar a Deep Plane e oferecer esse diferencial aos pacientes?

Dr. Etienne: Além da preparação teórica, com ampla dedicação em diversos cursos realizados em institutos especializados e participação em congressos científicos, busquei no cenário internacional as melhores referências para incorporar a técnica. Foram mais de 200 casos cirúrgicos que acompanhei no Brasil e no mundo antes de realizar minha primeira Deep Plane.

10) Quando a Deep Plane é indicada?

Dr. Etienne: De um modo geral, buscam por esse procedimento pacientes entre 40 e 60 anos, embora não tenha indicação de idade. O importante é considerar qual é a expectativa: para aqueles que estão incomodados com a flacidez na face ou no pescoço, esse é o procedimento ideal, pois traz o efeito de elevação tão desejado, sem utilizar efeitos de preenchimento: tudo com a própria musculatura e estrutura facial do paciente.

11) O senhor acredita que a medicina consegue acompanhar a demanda e manter a atualização de acordo com as expectativas de seus pacientes?

Dr. Etienne: A melhora da autoestima, a possibilidade de propiciar resultados mais naturais e a entrega de uma estética satisfatória para os pacientes, sem dúvida, são grandes triunfos de toda a inovação. Percebo que, cada vez mais, os resultados serão ainda mais personalizados, seguros e com resultados específicos para cada paciente.

12) A promessa da Deep Plane parece ser aquilo que a maioria busca: rejuvenescer, com naturalidade, como se estivesse voltando no tempo. Mas, para além da busca pela melhoria da aparência e melhora na autoestima, o que deve ser considerado para decidir realizar esse e demais procedimentos?

Dr. Etienne: Investir em uma Cirurgia Plástica envolve diversos aspectos. O que considero principal é que deve ser um desejo do próprio paciente e não algo influenciado por outras pessoas. Saber identificar o que incomoda de fato e alinhar as expectativas com a equipe técnica é fundamental para a tomada de decisão assertiva. Com a devida atenção e comprometimento, o paciente está mais perto de realçar sua beleza interior e exterior com confiança.

13) Uma vez decidida pela realização da cirurgia, quais medidas de segurança os pacientes devem observar?

Dr. Etienne: Aqui reforço o cuidado que se deve ter na escolha do profissional. É fundamental verificar sua qualidade técnica, verificando alguns dados. Um deles é saber se o profissional é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e a outra é pesquisar pelo tempo de atuação e especializações. Infelizmente, existem muitos profissionais que prometem um resultado, mas com técnicas não atualizadas. A própria Deep Plane (DP) é um exemplo disso: atualmente existem muitos cirurgiões realizando o Facelifting tradicional prometendo os resultados da DP - e já citamos as diferenças. Além de ser antiético, reflete em um resultado ruim para o paciente, que paga um alto valor de investimento. Por fim, é válido buscar informações sobre a estrutura física onde os procedimentos serão realizados para garantir a segurança da cirurgia: estar em um ambiente hospitalar garante a segurança para qualquer atendimento necessário fora do procedimento. Por isso, opero nos principais hospitais da cidade, acreditados por Normas Internacionais de Qualidade.

14) O senhor mencionou a forma como alguns profissionais se posicionam de forma antiética nos resultados. Recentemente, o Conselho Federal de Medicina flexibilizou as normas de publicidade, permitindo aos médicos publicarem resultados em seus sites e redes sociais, com o “antes” e “depois”. O que o senhor acha dessa prática?

Dr. Etienne: Sim, infelizmente temos o comportamento em todas as áreas e aqui não é diferente. Essa recentemente flexibilização das normas do Conselho, permitindo a publicação dos resultados, auxilia os profissionais nas normas de conduta, no entanto, mesmo sendo permitido, não considero algo muito adequado. É uma exposição muito alta do paciente e, no meu modo de ver, aborda o procedimento de forma apelativa e puramente estética. Não concordo com a prática e não faço, acredito que a entrega do resultado é um conjunto de ações, sendo a aparência apenas um elemento. Falamos do ser humano de forma holística, integral e principalmente nos aspectos psicológicos, é desnecessária uma exibição nesse teor.

15) Mas o que é importante, então, para garantia de bons resultados, considerando todos os elementos que fazem parte dessa perspectiva que o senhor apresenta?

Dr. Etienne: Cada pessoa é única, e uma abordagem personalizada e profissional é a chave para alcançar os melhores resultados. É fundamental estar com uma equipe comprometida, que ofereça uma abordagem personalizada. Em meu consultório, temos essa premissa: cada paciente é único e minha equipe e eu estamos empenhados em atender suas expectativas. Também é necessário precauções e cuidados pós-cirúrgicos adequados e seguir todas as orientações médicas é essencial para uma experiência positiva e resultados satisfatórios.

16) Sua atuação se diferencia na área, já que coloca o olhar em todo o ser humano e não apenas no procedimento. Fale um pouco mais sobre sua formação e da sua atuação na área.

Dr. Etienne: Tenho ampla experiência em cirurgia plástica estética com mais de 15 anos na área. Me formei pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e fiz as residências em cirurgia geral e em cirurgia plástica na Fundação Hospitalar de Minas Gerais (FHEMIG). Considero importante participar das instituições e sociedades que padronizam a nossa atuação, por isso sou membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, da Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, da ISAPS – International Society of Aesthetic Plastic Surgery e também da IPRAS – International Confederation for Plastic & Aesthetic Surgery. Atualmente, possuo uma clínica no bairro de Lourdes, a Sollos, que recebe anônimos e celebridades locais. Busquei por um espaço que pudesse ser acolhedor, sofisticado, discreto e com fluxos diferenciados, para garantir aos pacientes que procuram por discrição, sigilo nas consultas.

17) Sua família tem tradição na medicina ou esse foi um caminho escolhido para traçar?

Dr. Etienne: Sou filho de um engenheiro e de uma pedagoga. E foi deles que veio a grande influência pela escolha da medicina. Desde cedo, me ensinaram o gosto pelo estudo, a importância da persistência e da formação nobre e ética. Também veio deles o olhar diferenciado que se deve ter pelo ser humano e toda a beleza que reside em cada um.

18) Por que a Cirurgia Plástica?

Dr. Etienne: nosso corpo é o retrato da alma, expressa nossa história, sentimentos e personalidade. As pessoas buscam uma melhor versão de si, buscam se reinventar e ressignificar em diversos momentos da vida, e isso também passa pelo que expressam em seu exterior. É especial e gratificante poder oferecer isso às pessoas que buscam por essa melhoria, por isso minha escolha. A Cirurgia Plástica possui o olhar abrangente de toda a complexidade humana, pois considera os aspectos psicológicos e estéticos, o que possibilita o rejuvenescimento também da autoestima e até mesmo apresenta uma maneira nova de se posicionar no tempo e espaço ocupados, de forma nunca antes vivida.